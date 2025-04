Tipo de cambio retrocede a mínimos de abril impulsado por alza del cobre y caída global del dólar

El tipo de cambio inició la jornada con retrocesos, cayendo hasta los 957 pesos, un nivel que no se observaba desde comienzos de abril. Aunque luego presentó un rebote técnico, alcanzando máximos intradía en torno a los 963 pesos, el comportamiento matutino reflejó una clara presión bajista impulsada por factores internacionales. Factores clave que explican la volatilidad cambiaria: Guerra arancelaria liderada por EE.UU.: Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras potencias económicas han generado un escenario de alta incertidumbre política y económica. Esta situación ha afectado directamente la confianza de los inversionistas y ha tenido repercusiones en los mercados globales.

Búsqueda de refugio en materias primas: Ante este contexto de riesgo, los inversionistas han optado por activos considerados seguros, como el oro , lo que ha debilitado significativamente al dólar a nivel internacional . La pérdida de valor del dólar ha impulsado al alza a otras materias primas clave, particularmente al cobre .

Repunte del cobre desde el 7 de abril: La mejora sostenida en el precio del cobre —activo de gran relevancia para la economía chilena— ha sido un factor fundamental en la reciente tendencia estructural bajista del tipo de cambio, al aumentar la entrada de divisas al país y fortalecer al peso chileno. Perspectivas: Si se mantiene el actual escenario de incertidumbre global, no sería extraño ver al dólar cotizar nuevamente en torno a los 950 pesos en el corto o mediano plazo.

Por el contrario, una eventual calma en el frente arancelario y una recuperación en la confianza de los mercados podrían reactivar el apetito por riesgo, favoreciendo una recuperación del dólar a nivel global y un retorno a la senda alcista del tipo de cambio local en el mediano o largo plazo.

