Continúa la tensión entre los accionistas de Grifols y el consejo de administración de la compañía ante la posible OPA de Brookfield. Después de que varios accionistas hubieran contratado los servicios de Araoz & Rueda para conseguir un precio justo, hoy un grupo de tres fondos inversores procedentes de Norteamérica han reclamado un puesto en el consejo de administración de la multinacional para tener un mayor papel en la OPA de Brookfield. En concreto, los fondos Flat Footed, Mason Capital Management y Sachem Head Capital Management, que entre todos acumulan un 7,72% del capital de Grifols, han enviado una carta al consejo de administración de la empresa para manifestar su derecho de designar a un consejero que ocupe uno de los puestos vacantes del consejo. El objetivo de esta operación es “maximizar el valor y mejorar el gobierno corporativo de la compañía en beneficio de todos los accionistas minoritarios”, según han expresado en un comunicado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores creen que las acciones de Grifols están infravaloradas En este escrito, estos fondos institucionales apuntan a que los inversores minoritarios han percibido “una importante destrucción de valor para el accionista debido a las decisiones adoptadas por el consejo de administración de Grifols a lo largo del tiempo”. Con esta frase, apuntan de forma directa a las pérdidas que la farmacéutica ha experimentado en Bolsa desde las acusaciones de Gotham City, y que ha llevado a los títulos a caer un 30% en lo que llevamos de 2024. Aun así, señalan que las acciones de Grifols ahora mismo están “infravaloradas”, dado el potencial de flujo de caja y las perspectivas de reducción de deuda, e insisten en la necesidad de que la OPA de Brookfield ofrezca un precio justo para todos los accionistas. Esta reclamación coincide con la de otros accionistas, que en las últimas semanas han intensificado la presión sobre la familia Grifols y Brookield para conseguir un precio justo por sus títulos. En este sentido, diversas fuentes del mercado han apuntado recientemente a que el precio de las acciones será de 11 euros por título. Aun así, se debe tener en cuenta que Brookfield no tiene intención de pagar lo mismo a las acciones de tipo A y a las de tipo B, un hecho que contradice los estatutos de Grifols, en los que se señala que, en caso de OPA, se debería de pagar lo mismo por ambas acciones y que podría generar más problemas en este clima de tensión. Para trasladar sus reclamaciones al consejo de administración de Grifols, los tres fondos inversores han contratado a Paul Herendeen, que actuará como su representante. Conocido ejecutivo en la industria farmacéutica, Herendeen tiene experiencia como presidente, director financiero y miembro del consejo de administración de firmas como Elanco, Zoetis, Bausch Health y Endo. Brookfield y Grifols siguen moviéndose para avanzar con la OPA Pese a las reclamaciones de los inversores, tanto Grifols como Brookfield están haciendo avances para avanzar con la operación. En el caso de la farmacéutica, que a principios del mes de julio sustituyó a su director financiero, Arturo Arroyo, por Rahul Srinivasan, un ejecutivo de Bank of America, ha contratado los servicios de Morgan Stanley y Goldman Sachs para que actúen como asesores de la operación. Por parte de Brookfield, el fondo norteamericano continúa en su búsqueda de financiación para acometer la operación. En concreto, el fondo norteamericano estaría buscando alrededor de 9.500 millones de euros y habría mantenido conversaciones con el fondo GIC, de Singapur, y el fondo ADQ, procedente de Emiratos Árabes, aunque por el momento no ha cerrado ningún acuerdo. La posible OPA de Brookfield sobre Grifols se dio a conocer el pasado mes de julio y, de completarse, implicaría la salida de Bolsa de la farmacéutica



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "