Tres mercados a observar hoy (16.04.2026)

- Los mercados mantienen el tono positivo gracias a expectativas de extensión de la tregua entre EE.UU. e Irán, lo que lleva a máximos en el Nasdaq 100, avances en el Nikkei y recuperación en bitcoin, reflejando un claro “risk-on”.
- El Nasdaq 100 marca nuevos máximos apoyado en tecnológicas, aunque indicadores como el RSI muestran divergencias bajistas, sugiriendo que el rally podría perder fuerza a corto plazo pese a la tendencia alcista.
- Bitcoin rebota con margen técnico aún disponible, mientras el Nikkei se acerca a máximos históricos apoyado en datos sólidos y menor presión energética; ambos activos dependen de que se mantenga el contexto favorable.
- Los mercados mantienen el tono positivo gracias a expectativas de extensión de la tregua entre EE.UU. e Irán, lo que lleva a máximos en el Nasdaq 100, avances en el Nikkei y recuperación en bitcoin, reflejando un claro “risk-on”.
- El Nasdaq 100 marca nuevos máximos apoyado en tecnológicas, aunque indicadores como el RSI muestran divergencias bajistas, sugiriendo que el rally podría perder fuerza a corto plazo pese a la tendencia alcista.
- Bitcoin rebota con margen técnico aún disponible, mientras el Nikkei se acerca a máximos históricos apoyado en datos sólidos y menor presión energética; ambos activos dependen de que se mantenga el contexto favorable.
El optimismo en los mercados se mantiene al inicio de la jornada, con las acciones de Estados Unidos en nuevos máximos históricos impulsadas por la fuerte demanda de tecnológicas y por la esperanza de que EE.UU e Irán logren extender su tregua de dos semanas, lo que alimenta las expectativas de un acuerdo de paz más duradero en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el crudo Brent sube hacia los 96 dólares por barril en un contexto en el que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado, mientras los inversores continúan de cerca la evolución del Nasdaq, bitcoin y el Nikkei.
NASDAQ 100
El US100 ha marcado nuevos máximos históricos, impulsado por la mejora del panorama geopolítico y por el rebote de las acciones tecnológicas y del sector software. Aunque la temporada de resultados aún no entrega señales plenamente claras para el sector tecnológico, la banca ha publicado resultados sólidos, considerados por el mercado como un indicador adelantado del tono que podría tomar esta temporada de balances.
Desde el punto de vista técnico, el precio alcanzó un nuevo máximo histórico y se mantiene por encima de sus medias móviles simples de 50 y 200 días. Además, la media de 50 períodos comienza a inclinarse al alza, reflejando una recuperación del impulso. No obstante, el RSI muestra una divergencia bajista, una señal que sugiere cierta debilidad en la subida.
Fuente: xStation
BITCOIN
Si bien Bitcoin ha registrado un año negativo, la criptomoneda ha logrado acercarse nuevamente a la parte alta del rango en el que ha cotizado durante más de dos meses, en línea con el repunte de los activos de riesgo impulsado por el optimismo de los inversores ante una posible salida negociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, el activo de llegó a marcar su nivel más alto en cuatro semanas, alcanzando los 76.000 dólares, con una mejora del sentimiento como principal catalizador del movimiento.
Desde el punto de vista técnico, el precio muestra una estructura de giro desde su punto pivote en 59.713 dólares, junto con una ruptura de la directriz bajista iniciada el 4 de octubre. Aun así, Bitcoin mantiene una distancia aproximada del 15% respecto a su media móvil de 200 días, mientras que el RSI continúa avanzando sin alcanzar todavía niveles de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista aún podría tener margen, aunque con una resistencia técnica relevante por delante.
Fuente: xStation
NIKKEI
El JP225 superó los 59.000 puntos, impulsado por la mejora del sentimiento de mercado tras la caída del petróleo y por unos pedidos de maquinaria en Japón muy por encima de lo esperado en febrero, con un avance de 13,6% mensual frente al -1,1% previsto, y de 24,7% interanual frente al 8,5% estimado. El índice logra así recuperar el nivel de 59.000, apoyado además por las expectativas de una posible resolución del conflicto en Oriente Medio y por el liderazgo del sector tecnológico. Desde el punto de vista técnico, el precio se encuentra a solo 1,6% de sus máximos históricos, mientras el RSI mantiene un momentum alcista y la cotización se consolida por encima de su media móvil simple de 50 días.
Fuente: xStation
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