Tres mercados a observar hoy (22.04.2026)

La sesión arranca con un tono claramente más constructivo para los activos de riesgo, apoyado en la decisión de la administración estadounidense de extender el alto el fuego con Irán y en las primeras señales que apuntan a un posible levantamiento del bloqueo. Este giro en el eje geopolítico comprime la prima de riesgo que había dominado las últimas semanas y libera capacidad para que los flujos vuelvan a rotar hacia activos de mayor beta. A esto se suma una temporada de resultados corporativos que está sorprendiendo por el lado positivo, lo que refuerza el sesgo de apetito por riesgo. Los futuros en Estados Unidos avanzan con fuerza, Asia con tono firme y la renta variable global se apoya en una combinación favorable. relajación geopolítica, estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro y resultados empresariales que validan las expectativas de beneficios.

US100

El US100 se presenta como el principal beneficiario del giro en el sentimiento. La combinación de compresión de la prima de riesgo geopolítica, estabilidad en la curva de tasas y resultados corporativos sólidos construye un entorno particularmente favorable para el segmento tecnológico, históricamente el más sensible a los movimientos del costo de capital y a los cambios en el apetito por duración. El tono constructivo en los resultados además ayuda a sostener los múltiplos en la parte alta del rango, validando el movimiento reciente. Desde el punto de vista técnico, el índice consolida por encima de la resistencia previa ubicada en 26.389, zona marcada por los máximos anteriores y que funciona ahora como soporte de referencia. El movimiento configura un giro en V en la estructura, similar al observado tras el Liberation Day, con un rebote que acumula más del 17% desde los mínimos recientes.



Fuente: xStation

BITCOIN

Bitcoin vuelve a verse favorecido por el entorno de menor prima por riesgo, con flujos que rotan hacia activos de mayor beta a medida que se relajan las tensiones geopolíticas. A esto se suma una reactivación de la demanda institucional a través de los ETF, que ha sido un driver relevante en el sostenimiento de los flujos netos positivos. La combinación de compresión de volatilidad macro, estabilidad en los rendimientos reales y mejora del sentimiento general coloca al activo en un contexto favorable. A nivel técnico, el precio ha roto la directriz bajista vigente desde los máximos cercanos a 127.400, movimiento que marca un primer cambio estructural relevante tras el tramo correctivo. La cotización se mantiene por encima de su media móvil simple de 50 días en 70.843, mientras la media móvil de 200 días en 85.837 se perfila como la siguiente resistencia. Por encima de esa zona, la resistencia horizontal más relevante se ubica en 97.883. El RSI se sitúa en 66,5, cerca de la zona de sobrecompra pero aún sin señales de agotamiento.

Fuente: xStation

JP225

El JP225 se aproxima a sus máximos históricos apoyado en una combinación favorable entre datos macro y expectativas de política monetaria. La balanza comercial de marzo registró 667.000 millones de yenes, por debajo de los 1,106 billones previstos, en un contexto en que las exportaciones crecieron 11,7% interanual y las importaciones 10,9%, cifras que apuntan a un dinamismo externo más firme de lo anticipado. A ese dato se suman las señales recientes que indican que el Banco de Japón se abstendrá de subir las tasa en la reunión de la próxima semana, lo que mantiene el diferencial de tasas amplio frente al dólar y sostiene la debilidad del yen, una variable que históricamente ha actuado como amplificador del desempeño del índice.

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