Tres mercados a observar la próxima semana (21.02.2025)

Actualmente, el tema principal es la guerra en Ucrania y el deterioro de las relaciones políticas con Europa. En medio de estos acontecimientos geopolíticos, la próxima semana también traerá la publicación del PIB y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) en EE.UU., así como datos de inflación de países europeos. Por esta razón, valdrá la pena seguir de cerca instrumentos como el par de divisas euro/dólar y el oro. Además, el mercado de criptomonedas muestra los primeros signos de un retorno de liquidez tras un período récord de sentimiento negativo el mes pasado. En este contexto, monitorear el precio de Ethereum podría ser relevante, ya que destaca con una mayor alza en comparación con Bitcoin. Euro/Dólar La política comercial, incluidas las tarifas bajo la administración Trump, ha tenido un fuerte impacto en los tipos de cambio. Actualmente, todo apunta a que la administración de EE.UU. se enfocará en estabilizar las relaciones con Europa y en trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania. Además, la próxima semana se publicarán datos macroeconómicos clave en EE.UU., incluyendo la segunda lectura preliminar del PIB y la inflación del índice PCE de enero. Todos estos factores podrían actuar como catalizadores independientes de mayores movimientos en el par de divisas euro/dólar la próxima semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Oro El oro se encuentra cotizando en niveles récord, respaldado por la caótica política comercial de EE.UU., políticas arancelarias y un dólar debilitado. La demanda institucional global sigue siendo alta y cualquier desarrollo inesperado en EE.UU. podría generar un aumento en la volatilidad de esta materia prima. Ethereum El mercado de criptomonedas ha atravesado un período particularmente débil, con el sentimiento en altcoins alcanzando niveles comparables a los del mercado bajista de 2021. Sin embargo, en la semana que termina, los primeros signos de retorno de liquidez y una mejora en el sentimiento de los inversores han sido visibles. Desde una perspectiva fundamental, el sentimiento ha sido respaldado por pagos multimillonarios a inversores minoristas tras el colapso de la bolsa FTX, así como por una propuesta de staking de 21Shares para los tenedores de ETF de Ethereum al contado. Como resultado, Ethereum ha mostrado fortaleza relativa durante la reciente recuperación del mercado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "