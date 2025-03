Tres mercados a seguir la próxima semana (10.03.2025)

Los mercados financieros siguen siendo volátiles debido a las recientes decisiones sobre aranceles comerciales y los planes de inversión en defensa en Europa.

La próxima semana traerá lecturas macroeconómicas menos impactantes, aunque la inflación del IPC de EE. UU. estará en el centro de atención, lo que podría marcar el tono para la comunicación de la Fed en la segunda mitad de marzo. Las decisiones de EE. UU. sobre los aranceles al acero y al aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo, también serán cruciales.

Cabe destacar que el cambio de horario en EE. UU. tuvo lugar este fin de semana, por lo que desde una perspectiva europea, todas las lecturas de EE. UU. se publicarán una hora antes de lo habitual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La próxima semana, los mercados EUR/USD, Nasdaq100 y Gas naturalserán clave para observar. EUR/USD El euro está experimentando su mejor período de crecimiento porcentual en varios años.

Los planes de inversión en defensa en Alemania y toda Europa han impulsado el optimismo entre los inversores. Además, se ha observado una clara divergencia en las expectativas de tasas de interés entre el BCE y la Fed. Las probabilidades de más recortes en la eurozona están disminuyendo

Mientras que las expectativas de tasas más bajas en EE. UU. están aumentando Aunque ya pasó el recorte del BCE en marzo, la decisión de la Fed en la segunda mitad del mes todavía está por delante.

Antes de esto, se publicará el IPC de EE. UU. de febrero el próximo miércoles.

Si la inflación resulta inferior a la esperada, aumentarán las probabilidades de un recorte en la primera mitad del año. 📌 Importante: Esta publicación se adelantará una hora respecto al horario estándar Nasdaq 100 Las empresas de Wall Street han sufrido una fuerte caída en los últimos días.

Incluso los sólidos resultados de Nvidia no ayudaron, ya que la compañía enfrenta: Un problema de desaceleración del crecimiento en los próximos trimestres

Mayor competencia y modelos de inteligencia artificial china que requieren mucho menos poder de cómputo Por otro lado, tras la reciente liquidación, las empresas de Wall Street se han vuelto relativamente baratas, y la pregunta clave para los inversores es:

¿Es este un buen momento para volver al mercado? Las empresas de rápido crecimiento en Europa y Asia ahora representan una fuerte competencia.

En este contexto, las decisiones sobre aranceles serán clave para Wall Street. 📌 Importante: La imposición final de aranceles sobre los metales industriales podría generar un sentimiento negativo en el mercado, aunque desde la perspectiva de las tecnológicas, es posible que no se impongan hasta principios de abril. Gas Natural El precio del gas natural en EE. UU. ha alcanzado su nivel más alto desde enero de 2023.

Esto ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el consumo actual, aumento de exportaciones y aranceles sobre las materias primas energéticas canadienses importadas a EE. UU.. Sin embargo, es importante recordar la disminución estacional del consumo de gas debido al probable final de la temporada de calefacción. En la segunda mitad de marzo , se espera un fuerte aumento de temperaturas en EE. UU.

, se espera un Los precios de NATGAS podrían mantenerse por encima de los $4/MMBTU

Una caída significativa en la demanda podría generar una alta volatilidad en el mercado 📌 Importante: Con la demanda interna y las exportaciones en aumento, reconstruir los inventarios antes del próximo invierno podría ser un desafío. Desde la perspectiva del mercado, será clave monitorear los datos sobre los cambios en los inventarios de gas, que se publicarán el jueves.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "