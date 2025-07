Tres mercados a seguir la próxima semana (11.07.2025)

La próxima semana podría ser especialmente interesante en términos de publicaciones macroeconómicas. Solo en EE. UU. se esperan datos clave como el IPC, las ventas minoristas y cifras del sector inmobiliario. Además, será una semana relevante para el mercado de criptomonedas debido a avances legislativos, y en segundo plano se seguirán de cerca las negociaciones comerciales y los primeros resultados empresariales del segundo trimestre. Por todo esto, recomendamos seguir de cerca instrumentos como el S&P 500, el Bitcoin y el oro. S&P 500

El principal índice de EE. UU., el S&P 500, se encuentra cerca de máximos históricos tras acumular una recuperación de más del 25% desde inicios de abril. Esta semana puede ser decisiva por varios factores. A partir del martes comienza oficialmente la temporada de resultados trimestrales, con reportes de los principales bancos como JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y BlackRock. El miércoles se conocerá el dato de IPC correspondiente a junio, y también se mantendrán en foco las negociaciones comerciales y los aranceles. Estos factores, sumados a las elevadas valoraciones bursátiles, podrían volver al mercado especialmente sensible ante cualquier sorpresa. Por ello, sugerimos monitorear los principales índices estadounidenses, en especial el US500. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bitcoin

Bitcoin marcó nuevos máximos históricos la semana pasada. Sin embargo, esta semana podría ser clave para sostener esa tendencia. La Cámara de Representantes de EE. UU. ha declarado esta semana como la “Semana de las Criptomonedas”. Durante estos días se debatirán y votarán tres proyectos legislativos importantes: la Ley CLARITY, la Ley contra la Vigilancia del Dólar Digital (Anti-CBDC Surveillance State Act) y la Ley GENIUS del Senado. La aprobación de este paquete establecería un marco regulatorio más claro, acercando a EE. UU. a convertirse en un referente global en el desarrollo del mercado cripto. Oro

El oro mantiene fundamentos sólidos para seguir acumulándose por parte de los inversionistas institucionales. El aumento de la deuda pública en EE. UU., sumado a la reciente aprobación en el Senado de un proyecto respaldado por Trump, refuerza la demanda por el metal. Si el dato de inflación en EE. UU. sorprende al alza o si Trump impulsa nuevas medidas arancelarias, los inversionistas podrían reaccionar con un nuevo impulso alcista en el precio del oro. Escenarios contrarios, sin embargo, podrían traducirse en una corrección.

