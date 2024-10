Tres mercados a seguir la próxima semana (28.10.2024)

La próxima semana será muy intensa en términos de publicaciones macroeconómicas. Los inversores recibirán datos sobre EE.UU. mercado laboral e inflación PCE. A continuación, el Banco de Japón (BoJ) tomará una decisión sobre los tipos de interés. Además, simultáneamente se publicarán los resultados trimestrales de algunas de las empresas más importantes del índice S&P 500. Por lo tanto, valdrá la pena observar el índice S&P 500, el índice USD y el par de divisas USD - JPY. S&P 500

El índice todavía se encuentra cerca de máximos históricos. Los resultados trimestrales de las empresas han sido mixtos hasta ahora. Algunos informes han sorprendido positivamente, mientras que otros han decepcionado. La próxima semana, empresas como Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Meta publicarán sus resultados. Además, se publicarán los datos del mercado laboral, los últimos de esta serie antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Según la narrativa de la última reunión de la Reserva Federal, el mercado laboral ahora es clave, por lo que se espera una mayor volatilidad en los mercados de valores, incluido el S&P 500, con el informe ADP del miércoles y el NFP del viernes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dólar Index

Los acontecimientos anteriores también afectarán significativamente al dólar, que se ha fortalecido considerablemente en las últimas semanas. El dólar ha ganado más del 4% desde principios de octubre, lo que marca el fortalecimiento más dinámico desde el inicio de la consolidación en 2021. El mercado de divisas se centrará principalmente en las publicaciones del mercado laboral, pero el informe PCE del jueves también podría ser de interés. Unos datos mejores de lo esperado que indican un mercado laboral fuerte pueden respaldar fuertemente la demanda y extender la tendencia alcista del dólar. Por el contrario, un informe débil podría dar lugar a recortes de tipos potencialmente más rápidos por parte de la Fed y a una disminución del valor del dólar. USD - JPY

El yen podría experimentar una volatilidad excepcional esta semana, especialmente dada su reciente debilidad. El domingo conoceremos también los resultados de las elecciones parlamentarias japonesas. Por lo tanto, la atención se centrará en la decisión sobre tipos de interés que tomará el Banco de Japón el jueves. La narrativa y el tono del BoJ durante la conferencia de prensa serán particularmente interesantes en el nuevo entorno político. Sin embargo, la decisión en sí es casi segura, ya que el mercado espera que los tipos se mantengan sin cambios.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "