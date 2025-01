Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (03.01.2025)

Índice bursátil de EE. UU. Los datos del mercado laboral en los EE. UU. serán la primera publicación significativa del año para Wall Street. Desde la perspectiva de la Fed, estos son los datos más importantes junto con los informes de inflación. Por lo tanto, cualquier sorpresa podría resultar en una mayor volatilidad, tanto en los mercados de divisas como en los de renta variable. Los datos recientes sugieren que el mercado laboral estadounidense sigue siendo competitivo, y las expectativas de los analistas para los informes de diciembre confirman esta tendencia. Un informe más fuerte de lo esperado podría llevar a una caída en el mercado de valores y a un alza del dólar estadounidense. Por el contrario, un informe más débil podría desencadenar la reacción opuesta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil También será importante observar las declaraciones de los miembros de la Fed la próxima semana, ya que podrían proporcionar más información sobre la postura actual de la Reserva Federal. Tipo de cambio dólar estadounidense-dólar canadiense La situación del par dólar estadounidense-dólar canadiense podría ser particularmente interesante debido a catalizadores en ambos lados. El valor del dólar estadounidense podría verse significativamente influido por los datos mencionados del mercado laboral en EE. UU. Mientras tanto, el valor del dólar canadiense se verá impactado por datos igualmente importantes del mercado laboral canadiense. Actualmente, el mercado está descontando una probabilidad superior al 83% de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de Canadá en su próxima reunión el 29 de enero de 2025. Índice alemán La próxima semana se publicará una serie de datos importantes para Alemania, incluidos el índice de precios al consumidor (CPI), pedidos industriales, balanza comercial y producción industrial. La economía doméstica no se encuentra en su mejor forma, y cada nuevo informe macroeconómico brinda esperanza de una leve mejora. A pesar de esto, la dependencia del índice alemán en la economía global ha llevado sus cotizaciones a niveles cercanos a máximos históricos. Sin embargo, será importante observar este índice durante la publicación de los mencionados informes macroeconómicos en caso de cualquier sorpresa.

