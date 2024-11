Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (08.11.2024)

La primera semana completa de noviembre fue excepcionalmente significativa para los mercados globales. Conocimos los resultados de las elecciones presidenciales, del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, seguidos de la decisión del FOMC de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos. Las emociones estaban a flor de piel, pero la atención de los inversores se desplazó rápidamente a la próxima semana, cuando se publicarán datos importantes de Estados Unidos, China y el Reino Unido, por lo que vale la pena seguir de cerca los índices US500 y CH50cash, así como el par de divisas GBPUSD. US500 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El evento clave de la próxima semana será la publicación del informe de inflación del IPC de EE. UU. el miércoles, seguido por el informe de inflación del IPP el jueves. Durante la última conferencia de prensa del FOMC, Powell adoptó un tono moderado y señaló que la Fed está lista para flexibilizar aún más la política sin proporcionar directrices claras sobre el momento de los próximos recortes de tasas. Powell enfatizó que la Fed responderá a los datos. Por lo tanto, la publicación del informe del IPC podría ser particularmente significativa, especialmente dado el reciente ligero repunte en la lectura básica. El índice US500 ahora está en máximos históricos y cualquier sorpresa puede afectar significativamente la volatilidad.y. CH50.cash El mercado chino ha sufrido dos golpes importantes esta semana. Por un lado, las elecciones estadounidenses han supuesto una victoria decisiva del Partido Republicano, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles guerras comerciales y mayores aranceles a los productos chinos. Por otro lado, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (CNP) se ha reunido para debatir la necesidad de programas de estímulo adicionales. Por estos motivos, será importante vigilar el índice CH50cash la semana que viene, ya que cualquier novedad relacionada con estos temas podría provocar reacciones importantes en los índices chinos. GBPUSD La semana que viene se publicarán los informes del PIB y del mercado laboral del Reino Unido. En la última reunión, el Banco de Inglaterra elevó sus expectativas de inflación para 2025 del 2,25% al ​​2,75%. Además, el Banco aumentó su previsión de crecimiento para el próximo año del 1,0% al 1,5%. En consecuencia, la publicación de los datos del PIB y del mercado laboral puede proporcionar información importante sobre el estado actual de la economía del Reino Unido. Merecerá la pena estar atento al par GBPUSD durante estas publicaciones el martes y el viernes.

