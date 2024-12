Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (13.12.2024)

A medida que se desarrolla la última semana completa de operaciones antes de las vacaciones de Navidad, una ráfaga de decisiones de bancos centrales, junto con desarrollos geopolíticos, capta la atención de los inversores. Se esperan anuncios clave sobre tasas de interés de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, junto con eventos políticos significativos, incluyendo un voto de confianza en Alemania, una reunión de líderes europeos y la conferencia de prensa anual del presidente ruso, que podría tener implicaciones para la guerra en Ucrania y la próxima presidencia de Trump. En este contexto, el Eurodólar (EUR/USD), el S&P 500 y el Oro son mercados a observar esta semana. Eurodólar (EUR/USD)

Los datos clave que se publicarán la próxima semana incluyen los índices de gerentes de compras (PMI) preliminares de diciembre tanto de la zona euro como de EE.UU. Un voto de confianza en el gobierno de Olaf Scholz está programado para el lunes, mientras que el jueves los líderes de la UE se reunirán para discutir cuestiones relacionadas con Ucrania y migración. Sin embargo, la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal el miércoles probablemente será el evento más importante para este par de divisas. Aunque se anticipa ampliamente un recorte de tasas, la orientación futura de la Fed será crucial, particularmente dado que el Eurodólar se encuentra consolidándose cerca del nivel de 1.0500. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500

El calendario económico de EE.UU. también está lleno de publicaciones importantes. Las cifras de ventas minoristas y producción industrial se publicarán el martes, justo antes de la decisión de la Fed. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), programado para el viernes, no influirá directamente en la postura inmediata de la política de la Fed, pero podría proporcionar valiosos indicios sobre la dirección de la política monetaria el próximo año. Con el final del cuarto trimestre acercándose, la atención también se centrará en los informes de ganancias de empresas como Micron, Nike y FedEx, dadas las peculiaridades de los cronogramas de informes fiscales. El S&P 500 sigue cerca de sus máximos históricos, con el rally de Santa Claus ganando impulso estadísticamente en la segunda mitad de diciembre. Oro

El desempeño del oro está estrechamente relacionado con la trayectoria del dólar estadounidense y las tasas de interés en EE.UU. Sin embargo, como activo refugio, el oro enfrenta competencia de monedas como el franco suizo y el yen japonés. El Banco Nacional Suizo optó por un recorte de tasas mayor al esperado la semana pasada, mientras que persiste la incertidumbre respecto a la postura futura del Banco de Japón. En teoría, mantener la postura actual de la política debería ser positivo para el oro y negativo para el yen, al evitar un cambio de capital hacia Japón. Los eventos geopolíticos, incluidos el voto de confianza alemán, la reunión de líderes de la UE y el discurso del presidente ruso, también podrían ser significativos para los mercados del oro.

