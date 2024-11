Tres mercados a tener en cuenta la semana que viene (15.11.2024)

Esta semana estuvo marcada por la narrativa actual de "Trump Trade", aunque las expectativas en torno a las tasas de interés estadounidenses también ganaron protagonismo. La semana que viene promete ser igualmente intrigante, con eventos clave como la publicación de beneficios de Nvidia y varios informes de PMI e inflación de las principales economías del G10. Esté atento a los mercados Nasdaq-100, GBP-JPY y Oro. Nasdaq-100 Los índices de Wall Street se han disparado a nuevas alturas tras la elección de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, impulsados ​​por la perspectiva de recortes de impuestos y una perspectiva alcista para las empresas estadounidenses. Sin embargo, hemos sido testigos de un retroceso y consolidación de los precios, particularmente para Nvidia, la empresa más grande del mundo. Si bien las expectativas apuntan a un aumento significativo de los ingresos, la empresa debe superar estas proyecciones para satisfacer el apetito de Wall Street. La publicación de beneficios de Nvidia el miércoles después de la apertura del mercado es uno de los últimos eventos importantes de las ganancias del tercer trimestre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil GBP-JPY La semana que viene se centrarán en las lecturas clave de inflación de las principales economías. El IPC del Reino Unido se dará a conocer el miércoles por la mañana, seguido por el de Japón el viernes. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón están trazando caminos divergentes. Mientras que el primero está recortando las tasas y expresando preocupaciones sobre posibles presiones inflacionarias, el segundo está siguiendo un ciclo de ajuste gradual en medio de una inflación relativamente moderada. Si los datos de inflación se alinean con las expectativas del banco central, la reciente tendencia alcista del par puede continuar. Por el contrario, una lectura de inflación del Reino Unido más débil de lo esperado y las presiones inflacionarias persistentes en Japón podrían extender la corrección de la semana anterior. ORO La saga en curso "Trump Trade" sigue influyendo en el dólar, los rendimientos y, en consecuencia, en el oro. Después de una corrección significativa en las últimas dos semanas, el patrón histórico del oro sugiere un posible período de consolidación de 20 a 30 sesiones después de las elecciones estadounidenses. A pesar de su atractivo a largo plazo, el sentimiento a corto plazo dependerá de los próximos datos económicos de EE. UU. Las lecturas débiles de las solicitudes de desempleo, los indicadores del mercado inmobiliario y la confianza del consumidor podrían desencadenar un repunte correctivo del oro.

