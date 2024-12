Tres mercados a tener en cuenta la semana que viene (20.12.2024)

La semana que viene, debido al parón por las vacaciones, se espera que muchos mercados experimenten un período más tranquilo. Sin embargo, todavía quedan algunas publicaciones interesantes a tener en cuenta, como las actas de las reuniones de Japón y Australia y los datos del PIB del Reino Unido. Además, muchos índices bursátiles se encuentran actualmente en niveles críticos tras las recientes caídas provocadas por el giro "hawkish" de la Fed, que podría sentar las bases para una posible volatilidad la próxima semana. Por este motivo, valdrá la pena seguir de cerca los pares de divisas USD-JPY y AUD-USD, así como el Bitcoin. USD-JPY El par de divisas USD-JPY ha registrado recientemente importantes beneficios impulsados por un dólar estadounidense fuerte y un yen japonés débil. El martes se publicarán las actas de la última reunión del Banco de Japón (BOJ), percibidas como excepcionalmente moderadas por los mercados. Los inversores no esperan más subidas de tasas de interés, por lo que las actas pueden revelar detalles sobre dicho cambio. El par USD-JPY sigue fortaleciéndose y esta tendencia podría hacer que el par vuelva a niveles récord. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil AUD-USD El par AUD-USD se cotiza actualmente en niveles mínimos históricos, vistos por última vez en octubre de 2022 y a principios de abril de 2020 durante la pandemia de COVID-19. La fortaleza del dólar estadounidense y la debilidad del dólar australiano están contribuyendo a este movimiento. El próximo martes también se publicarán las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que podrían proporcionar información sobre la perspectiva actual del banco central sobre la política monetaria. Los inversores se debaten actualmente entre esperar un posible recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de febrero o mantener los tipos sin cambios. Por este motivo, merecerá la pena estar atento al par AUD-USD. Bitcoin El bitcoin experimentó una caída significativa de 108.000 dólares a alrededor de 90.000 dólares en tan solo unos días tras la conferencia de la Fed. Este fuerte movimiento también se vio influido por las noticias de El Salvador, que acordó limitar los pagos en bitcoin como parte de un acuerdo de préstamo con el FMI. Bitcoin ha corregido aproximadamente entre un 13 y un 15 % desde su máximo; sin embargo, las correcciones históricas durante los mercados alcistas (supuesto) han alcanzado incluso el 20-30 %. Considerando la reciente corrección dinámica, será importante monitorear a Bitcoin para obtener indicios de su dirección en las próximas semanas.



