Tres mercados clave a seguir esta semana (26 de mayo de 2025)

La semana pasada estuvo marcada por turbulencias fiscales en EE. UU., lo que sembró incertidumbre sobre la estabilidad financiera de la mayor economía del mundo. Tanto las acciones como los bonos registraron caídas significativas, lo que apunta a una posible reactivación del sentimiento de “Vender América”. Los desarrollos legislativos seguirán siendo el foco esta semana: el Senado de EE. UU. debatirá tanto el divisivo proyecto de ley fiscal de Donald Trump —que incluso ha dividido al Partido Republicano— como una pieza legislativa clave para regular los stablecoins. Además, los mercados estarán atentos a los beneficios de Nvidia y a la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, lo que convierte al CAC 40, Bitcoin y EUR/USD en los instrumentos clave a seguir. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil CAC 40 El “hermoso proyecto de ley fiscal” de Donald Trump generó una ola de controversia política esta semana y contribuyó a renovadas caídas en Wall Street. El pesimismo se originó principalmente en la reacción negativa del mercado de bonos ante el proyecto, con los rendimientos alcanzando nuevos máximos ante la preocupación por la estabilidad fiscal de EE. UU. El proyecto fue aprobado por escaso margen el jueves (215–214) y se espera que pase al Senado esta semana. Los enfrentamientos internos dentro del Partido Republicano podrían intensificar la incertidumbre y prolongar el efecto “Vender América”. Mientras tanto, en el mercado bursátil, la atención se centrará en los beneficios de Nvidia, que han sido impulsados recientemente por grandes expectativas y reportes de nuevos acuerdos promovidos por Trump con Emiratos Árabes Unidos. Estos resultados podrían tener un impacto significativo en la volatilidad del índice. Bitcoin Los desarrollos legislativos también estarán en el centro del mercado de criptomonedas, ya que EE. UU. se prepara para votar la “Ley Genius”, el primer intento del país de regular el mercado de stablecoins. Aunque el proyecto no menciona directamente a Bitcoin, la legalización potencial y el aumento en la emisión de stablecoins respaldados por dólares podrían mejorar significativamente la liquidez en el ecosistema cripto. Si el proyecto es aprobado por el Congreso, el mercado podría interpretarlo como un paso clave hacia la institucionalización de los activos digitales en EE. UU. Para BTC, que a menudo se negocia en pares con stablecoins, esto podría traducirse en mayores flujos de capital y una mayor volatilidad. EUR/USD La clave esta semana en el mercado de divisas será la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre las tasas de interés. El dólar neozelandés sufrió una ligera caída la semana pasada tras la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del Tesoro. Sin embargo, las divisas oceánicas cerraron la semana como algunas de las más fuertes dentro del G10, y el NZD también registró alzas frente al dólar estadounidense en la última sesión. El kiwi fue respaldado por un repunte en las ventas minoristas (+0,8 % trimestral), lo que indica una mejora en la confianza del consumidor. Por otro lado, la presión sobre el NZD podría volver si se concreta una esperada reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, llevándola al 3,25 %. Las expectativas de nuevas medidas de estímulo siguen siendo altas, especialmente dado el tono del gobierno sobre los riesgos de desaceleración económica, lo que hace que los comentarios del RBNZ cobren particular importancia. 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "