Trigo: ¿Rebote técnico?

El trigo ha recibido un jarro de agua fría en los últimos días y no precisamente por sorpresa. El último informe agrícola estadounidense ha cambiado de forma clara el tono del mercado y ha forzado un ajuste rápido de precios tras semanas de expectativas bastante distintas. El Departamento de Agricultura ha revisado al alza las existencias finales de trigo en Estados Unidos hasta 926 millones de bushels, 25 millones más que en el informe anterior, cuando buena parte del mercado esperaba justo lo contrario. El mensaje implícito es sencillo y contundente: hay más trigo disponible del que se descontaba y eso pesa, y mucho, en el corto plazo.



Reacción del mercado

La reacción fue inmediata. Los futuros del trigo en Chicago cayeron con fuerza, arrastrados por un informe que dejó poco margen a los argumentos alcistas. El aumento de existencias, unido a una visión más cómoda de la oferta global, ha reforzado la idea de que, salvo problemas climáticos relevantes en otras regiones, el equilibrio actual favorece más a los vendedores que a los compradores. No es casualidad que muchos operadores hablen de que este informe marca el sesgo fundamental de las próximas semanas, incluso de los próximos dos meses.

En este contexto, el precio hizo lo que suele hacer cuando el mercado se da cuenta de que estaba mal posicionado: una caída rápida y vertical desde la zona de máximos marcada el día 13 en torno a 527,12. Ese movimiento dejó claro que el optimismo previo estaba apoyado en expectativas que no se han cumplido. A partir de ahí, el trigo ha entrado en una fase de digestión del golpe, donde lo técnico empieza a ganar peso frente a lo fundamental.



Nivel clave para el trading

Aquí aparece una zona especialmente relevante para el trading: el nivel de 514,14. Esta referencia actúa ahora como frontera psicológica y técnica tras la caída. Si el trigo es capaz de recuperar esa zona y, sobre todo, de construir precio por encima de ella, el mercado podría empezar a plantear un escenario distinto. No sería todavía un cambio de tendencia de fondo, pero sí una oportunidad táctica para buscar posiciones alcistas de corto plazo, apoyadas en un rebote técnico después de una sobreventa evidente.

La clave está en entender el contexto. El informe ha sido claramente bajista, pero el mercado ya ha reaccionado con contundencia. En estos escenarios, no es raro ver rebotes técnicos cuando el precio se aleja demasiado rápido de los niveles previos. La recuperación de 514,14 podría interpretarse como una señal de que los vendedores empiezan a perder impulso a corto plazo, abriendo la puerta a un movimiento correctivo hacia zonas superiores.

Eso sí, conviene no perder de vista el trasfondo. Mientras no haya señales de estrés en las cosechas de otras grandes regiones productoras o un giro inesperado en la demanda, el trigo sigue condicionado por un exceso relativo de oferta. Por eso, cualquier planteamiento alcista debe entenderse como una operación táctica, no como el inicio de un gran tramo de tendencia.

En resumen, el trigo ha pasado de la ilusión al realismo en cuestión de horas. El informe ha inclinado la balanza hacia los bajistas, pero el mercado ya ha descontado buena parte de esa noticia. Ahora, con la vista puesta en el nivel de 514,14, el foco está en ver si el precio es capaz de recomponerse tras la sacudida. Si lo logra, el rebote puede ofrecer oportunidades interesantes. Si no, el mercado dejará claro que, por ahora, la oferta sigue mandando.

