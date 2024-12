Tripadvisor sube un 8% en medio de un acuerdo de 435 millones de dólares para adquirir Liberty TripAdvisor Holdings 🔔

Tripadvisor ha anunciado un acuerdo de 435 millones de d贸lares para adquirir Liberty TripAdvisor Holdings, con el objetivo de simplificar su estructura de capital mediante el pago de deudas, la emisi贸n de acciones y la realizaci贸n de pagos en efectivo. La transacci贸n incluye 42,5 millones de d贸lares en efectivo y 3,04 millones de acciones de Tripadvisor para los accionistas preferentes de la Serie A y 20 millones de d贸lares en efectivo para los accionistas de Liberty, al tiempo que se amortizan 330 millones de d贸lares en deuda y alrededor de 27 millones de acciones de Tripadvisor propiedad de Liberty. A un precio de compra de 16,21 d贸lares por acci贸n, lo que refleja una prima del 16%, se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre de 2025, pendiente de aprobaciones. Una vez finalizado, Tripadvisor operar谩 bajo una 煤nica clase de acciones sin un accionista controlador, lo que mejora el enfoque estrat茅gico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "