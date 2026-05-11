Trump afirma que la propuesta de Irán es inaceptable

Trump rechazó la respuesta de Irán a la propuesta de paz, calificándola de «TOTALMENTE INACEPTABLE» en una publicación en Truth Social. Irán, a través de Pakistán, presentó una contrapropuesta basada en un plan de tres fases que exige a Estados Unidos —antes incluso de que comiencen las conversaciones sobre armas nucleares— poner fin al bloqueo naval, restablecer las exportaciones de petróleo iraní, levantar las sanciones, descongelar los activos, reconocer la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz y considerar el alto el fuego en Líbano como una línea roja infranqueable. Washington adopta la postura opuesta: concesiones nucleares primero, todo lo demás después.

Irán desestimó la reacción de Trump como completamente irrelevante. Una fuente citada por el medio estatal Tasnim afirmó que la insatisfacción de Trump era «naturalmente mejor», lo que sugiere que Teherán no tiene intención de suavizar sus exigencias ante la presión pública. Los medios estatales iraníes también enfatizaron la reivindicación del país sobre la soberanía del estrecho de Ormuz. La amenaza de un fracaso total de las conversaciones ha aumentado significativamente.

Israel y Estados Unidos están intensificando su retórica respecto a la infraestructura nuclear iraní. El primer ministro Netanyahu ha confirmado que la eliminación del material nuclear de Irán sigue siendo una prioridad militar activa, mientras que informes no confirmados sugieren que Trump le comunicó personalmente su intención de atacar las instalaciones nucleares iraníes.

Informes económicos

Las cifras de inflación de China en abril superaron significativamente las previsiones, poniendo fin a 41 meses de deflación. El IPP subió un 2,8% interanual, el nivel más alto desde julio de 2022 y muy por encima de la previsión consensuada del 1,6%, mientras que el IPC se situó en el 1,2% interanual frente al 0,9% esperado. El principal motor de este aumento son los costes energéticos derivados de la guerra en Irán: los precios del petróleo, el gas y los metales no ferrosos están alcanzando máximos históricos en los mercados mayoristas chinos.

La inflación de costes en China es una mala noticia para el Banco Popular de China (PBOC) y las cadenas de suministro globales. El índice de precios de compra subió un 3,5%, creando la mayor brecha con los precios de venta desde agosto de 2024, lo que reduce los márgenes de los fabricantes. Se trata de una inflación de costes, no de una inflación impulsada por la demanda, lo que limita significativamente el margen de maniobra del PBOC para una flexibilización monetaria agresiva, con la que contaban los inversores. Al mismo tiempo, aumenta el riesgo global de estanflación, dado que China es la mayor fábrica del mundo.

PIMCO considera que la crisis petrolera vinculada a Irán ha descartado recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, y las subidas de tipos vuelven a estar sobre la mesa. Los precios más altos del petróleo están impulsando la inflación en Estados Unidos, lo que refuerza la política monetaria restrictiva. Este es un contexto importante para la valoración global de los activos esta semana.

Petróleo y gas

Los precios del petróleo abrieron la semana con un alza significativa en respuesta al estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán. El WTI subió más del 5%. Arabia Saudí (Aramco) advirtió que, incluso si el estrecho de Ormuz se abriera de inmediato, los mercados tardarían meses en volver a la normalidad; por lo tanto, la prima de riesgo es estructural, no temporal.

El Reino Unido y Francia convocan el martes una reunión de ministros de Defensa de 40 países para debatir la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Francia ha desplegado el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, mientras que el Reino Unido ha enviado el destructor HMS Dragon. Irán advirtió que cualquier buque de guerra extranjero se enfrentará a una respuesta inmediata y contundente. Macron recalcó que Francia nunca había planeado una operación dentro del estrecho y que la misión se coordinaría con Irán, lo que plantea dudas sobre el alcance y la eficacia reales de la misión prevista.

Mercados asiáticos

El KOSPI está siendo el protagonista de la sesión asiática, con un alza del 4,5%, alcanzando nuevos máximos históricos. El motor de este alza es el sector tecnológico (semiconductores: Samsung, SK Hynix). La Bolsa de Corea activó una suspensión temporal de la negociación algorítmica (5 minutos de interrupción) tras un aumento del 5% en los contratos de futuros del KOSPI 200. Las revisiones al alza del consenso de las ganancias por acción (EPS) para 2026 alcanzaron un 265% en lo que va del año para el mercado en su conjunto y un 42% excluyendo a Samsung y SK Hynix.

Mercado Forex

El dólar estadounidense se fortaleció al inicio de la semana, impulsado por el alza de los precios del petróleo y la mayor aversión al riesgo tras el rechazo de Trump a la propuesta iraní. El índice USD/IDX (DXY) subió alrededor de un 0,25%, mientras que el USD/JPY se acerca a 157. Entre las divisas de mayor riesgo, se observa una clara apertura a la baja: INR (-0,8%), THB (-0,8%), HUF (-0,8%) e ILS (-0,5%).

El yuan chino (CNY) se destacó positivamente frente a otros mercados emergentes. El yuan se apreció hasta un 0,2% frente al dólar, impulsado por datos de comercio e inflación de China mejores de lo esperado (las exportaciones aumentaron un 14,1% en abril). Sin embargo, el Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 6,8467 frente a las estimaciones del mercado de 6,7988, ligeramente más débil de lo previsto, lo que indica una gestión cautelosa del tipo de cambio por parte del banco central. El franco suizo fue la moneda más fuerte del G10, ganando alrededor de un +1,6% frente a la corona sueca.

Noticias corporativas

Apollo Global Management está considerando la venta de un fondo de crédito de 3.000 millones de dólares (según el Wall Street Journal) ante la presión del aumento de los impagos y las solicitudes de reembolso. Esto es una señal temprana de tensión en el crédito privado, un segmento que creció significativamente después de 2022 y que es sensible a un entorno de tipos de interés más altos y al deterioro de la calidad crediticia en condiciones de estanflación.

Las ventas de automóviles en China han caído por séptimo mes consecutivo, pero las exportaciones de vehículos eléctricos están en auge. Los altos precios del combustible, provocados por la crisis iraní, están perjudicando la demanda interna de automóviles tradicionales, al tiempo que impulsan las exportaciones mundiales de vehículos eléctricos chinos. BYD y otras marcas se están beneficiando de un cambio geopolítico en las preferencias de compra.

¿Qué tenemos para esta semana?

El principal factor de riesgo es la evolución de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán: cualquier señal de escalada (por ejemplo, la confirmación de una acción militar contra instalaciones nucleares) podría disparar los precios del petróleo y debilitar las bolsas. Mañana se celebrará una reunión de 40 ministros de Defensa en el estrecho de Ormuz; sus declaraciones posteriores serán decisivas.

Los datos del IPC y las ventas minoristas de Estados Unidos de esta semana influirán en el discurso en torno a la Reserva Federal; PIMCO ya está dando señales de que los recortes de tipos de interés están descartados.

La cumbre Trump-Xi (del 13 al 15 de mayo) podría ser un punto de inflexión para el comercio, las sanciones y la situación en Irán. Es probable que los mercados europeos abran bajo presión: precios de la energía más altos, menor confianza global y tensiones geopolíticas: un contexto negativo para el Dax 40, el CAC y el Euro Stoxx 50 (futuros del EU50 -0,51%).