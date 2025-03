Trump amenaza con aranceles a los vinos y champañas europeos; acciones de Pernod Ricard y Remy Cointreau bajo presión 📉

Donald Trump advirti贸 que impondr谩 aranceles elevados a los vinos franceses y al alcohol proveniente de la UE, con tasas de hasta 200 %, si no se elimina de inmediato el arancel del 50 % sobre el whiskey estadounidense, seg煤n declaraciones del presidente de EE.UU. "La Uni贸n Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias m谩s hostiles y abusivas del mundo, creada con el 煤nico prop贸sito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50 % al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondr谩 en breve un arancel del 200 % a todos los vinos, champanes y productos alcoh贸licos procedentes de Francia y otros pa铆ses representados por la UE. Esto beneficiar谩 enormemente al sector del vino y el champ谩n en Estados Unidos." Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: X El euro cay贸 ligeramente tras esta informaci贸n, dado que este sector del mercado europeo tiene un peso significativo en el comercio exterior de la UE. Las acciones de empresas como Pernod Ricard y Remy Cointreau retrocedieron m谩s de 4 % tras el anuncio. Las acciones de las compa帽铆as europeas de bebidas alcoh贸licas pierden valor tras estas declaraciones.聽Fuente: xStation

