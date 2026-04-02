Trump busca llevar a Irán “a la Edad de Piedra” y caen los índices

En su discurso, Donald Trump aseguró que los objetivos estratégicos en Irán están cerca de completarse y que la guerra terminará pronto. Anunció ataques contundentes en las próximas semanas para “terminar el trabajo” y “llevar a Irán a la Edad de Piedra”. A pesar de las garantías de éxito, el presidente evitó abordar temas clave como el despliegue de tropas terrestres y la diplomacia. El discurso, que buscaba calmar al público ante el alza de los precios de la energía, provocó un repunte inmediato del petróleo y caídas en los mercados accionarios.

Además, Trump trasladó la responsabilidad sobre el Estrecho de Ormuz a otros países, instándolos a “liderar” y asegurar la ruta por sí mismos. Señaló que las naciones dependientes de ese petróleo deberán “valerse por sí mismas”, ya que EE.UU. planea retirarse del conflicto, dejando un problema económico crítico sin resolver y aumentando los temores de un posible dominio iraní.

El tono hawkish de Trump está impulsando caídas en los futuros de los principales índices. Los más afectados son las pequeñas capitalizaciones del Russell 2000 (US2000: -1,9%), seguidas por el NASDAQ 100 (US100: -1,6%), el S&P 500 (US500: -1,3%) y el Dow Jones (US30: -1,15%).

El sentimiento en Asia se deteriora con fuerza. El KOSPI (-3,7%), el Nikkei 225 (-2%) y el TOPIX lideran las caídas, borrando las ganancias de la sesión previa. El sector tecnológico arrastra al Hang Seng (-1%), mientras el ASX 200 de Australia cae 1,1%. El alza del petróleo golpea a economías dependientes de energía, reavivando temores inflacionarios y de políticas monetarias más restrictivas.

La balanza comercial de Australia aumentó a 5,69 mil millones AUD (previsión: 2,6 mil millones; previo: 2,26 mil millones). Este incremento estuvo impulsado principalmente por una fuerte caída en las exportaciones de metales clave y carbón tras las subas de precios generadas por el conflicto en Irán.

En el mercado FX, el dólar estadounidense (USDIDX: +0,5%) vuelve a dominar, impulsado por una nueva ola de aversión al riesgo y la incertidumbre sobre las próximas acciones de EE.UU., especialmente una posible intervención terrestre. Las mayores caídas se observan en las monedas antípodas (AUDUSD, NZDUSD: -0,7%), el franco suizo (USDCHF: +0,65%) y la libra esterlina (GBPUSD: -0,6%), altamente expuesta a los precios del gas importado. El EURUSD cae 0,5% hasta 1,1535.

El Brent se dispara cerca de 6,7% hasta los $107, neutralizando gran parte de las caídas de los últimos tres días. En contraste, los metales preciosos retroceden: el oro cae 2,2% hasta $4.650 por onza, mientras la plata baja 5,35% hasta $71 por onza.

Alberto Musalem, de la Fed de St. Louis, señaló que la Reserva Federal no necesita modificar abruptamente su política monetaria, destacando que el nivel actual de tasas es apropiado considerando los riesgos inflacionarios derivados del conflicto en Irán.