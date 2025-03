🚨 El precio de la onza de oro supera los 3.000$ El precio del oro ha superado por primera vez el nivel histórico de 3.000 dólares por onza. La prolongada tendencia alcista de este metal precioso continúa, impulsada aún más por la incertidumbre en torno a las políticas de la administración Trump, lo que aumenta el interés de los inversores en los activos refugio. El cambio de los inversores hacia estrategias de aversión al riesgo es particularmente evidente en la creciente corrección del mercado bursátil estadounidense. Los aranceles de Trump disparan el precio del oro Las amenazas arancelarias del presidente Trump están intensificando los temores de otra guerra comercial mundial, que podría llevar a Estados Unidos a una recesión económica e impulsando el precio del oro, que acumula jornadas en ascenso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al mismo tiempo, los precios del oro cuentan con un creciente respaldo de los bancos centrales mundiales. Sólo en 2024, las compras de los bancos centrales representaron aproximadamente el 20% de la demanda total. El ritmo de acumulación de oro por parte de los bancos centrales se ha duplicado desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. La incertidumbre es extremadamente alta. Desde la investidura de Donald Trump, el precio del oro ha subido un 10%. Cotización del oro Fuente: xStation ¿Cómo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (dólares) o el IGLN.UK (euro). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la minería de oro. Entre ellos podrían destacar el GDX.US (dólares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



