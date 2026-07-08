Trump en Ankara no anticipa una escalada total. El petróleo limita las ganancias y el Nasdaq reduce las pérdidas

Principales declaraciones del discurso de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara

Fin de la vía diplomática con Irán: Donald Trump anunció que el acuerdo temporal con Teherán ha llegado a su fin. También anunció nuevos ataques, en los que la infraestructura energética y la isla Kharg figuran entre los posibles objetivos, con el fin de "terminar el trabajo". Afirmó que no enviará tropas terrestres, pero que tampoco dejará de hostigar a los buques mercantes.

Impulso de producción a escala de guerra: Consideró que la actual cumbre de la OTAN fue un éxito y anunció que Estados Unidos podría cuadruplicar de inmediato la producción de municiones. Además, Lockheed Martin creará un gran centro de servicios en Europa .

Fijando las condiciones: Israel deberá retirarse del sur del Líbano , Siria deberá ayudar a contener a Hezbolá , y la Unión Europea , comenzando por España , recibió una advertencia sobre un posible embargo comercial.

El petróleo como herramienta: Trump sostiene que actualmente existe un exceso de oferta en el mercado y que, en última instancia, los precios caerán significativamente. Estados Unidos buscará asegurar las rutas para que el transporte del petróleo sea "libre, fácil y rápido". Al mismo tiempo, no descartó presiones alcistas en el corto plazo.

¿Qué sigue para el petróleo?

El mercado del petróleo tiene ahora todos los ingredientes para experimentar una nueva montaña rusa, ya que el discurso de Trump choca con la realidad del mercado.

Por un lado, todo apunta a un regreso de las presiones alcistas en el corto plazo. Trump está intensificando el conflicto e Irán ya amenaza con un bloqueo total del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Para complicar aún más la situación, Estados Unidos dispone de un margen de maniobra limitado, ya que sus Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) se encuentran en su nivel más bajo desde 1984. A esto se suma la prohibición de Rusia a las exportaciones de diésel, configurando un escenario que favorece un nuevo aumento de los precios, aunque, como muestra la historia, los máximos derivados del conflicto ya deberían haber quedado atrás.

Aunque los inventarios comerciales mostraron un ligero repunte, las reservas estratégicas cayeron hasta niveles inferiores a los 320 millones de barriles. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Como muestran los precedentes de 1990 y 2022, los aumentos en el precio del petróleo pueden prolongarse incluso cuatro meses después del inicio de una escalada del conflicto, aunque la magnitud de esos movimientos disminuye de forma considerable con el tiempo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Por otro lado, en el largo plazo, Trump pretende inundar el mercado con petróleo. Estados Unidos está produciendo y exportando combustibles en niveles récord. El presidente apuesta a que el exceso de producción estadounidense terminará ejerciendo presión a la baja sobre los precios.

Si Trump finalmente decide llevar a cabo un ataque y un bloqueo naval, e Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz, el mercado podría enfrentar un regreso de los precios hacia el rango de 90 a 100 dólares por barril. Sin embargo, si desiste de los ataques previstos para hoy y otros líderes políticos anuncian un retorno a las negociaciones, el precio del Brent podría retroceder rápidamente hacia la zona de los 75 dólares por barril.

Además, observamos un rebote en el US100. Informes de prensa indican que China permitirá a empresas de menor tamaño adquirir los chips H200 de Nvidia.



Fuente: xStation5