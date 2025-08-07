Trump exige la destitución del CEO de Intel por sus vínculos con China

Intel Corporation (INTC.US) está en el ojo del huracán luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera públicamente la destitución inmediata del CEO de la empresa, Lip-Bu Tan. En su cuenta en Truth Social, Trump calificó al ejecutivo como “altamente comprometido” y cuestionó su idoneidad para liderar una compañía con importancia estratégica para la seguridad nacional. La declaración provocó una fuerte reacción en los mercados: las acciones de Intel cayeron un 4,5% antes de la apertura de Wall Street.

Acciones de Intel caen tras declaraciones de Trump

Impacto en el mercado bursátil

La intervención de Trump tuvo un efecto inmediato en la confianza de los inversionistas. El desplome del 4,5% en el valor de las acciones de Intel refleja la sensibilidad del mercado ante cuestiones de seguridad nacional, especialmente cuando se trata de líderes corporativos con posibles vínculos con China.

Reacción de la empresa y su postura oficial

Intel respondió a través de un comunicado en el que reafirma su compromiso con la seguridad nacional de Estados Unidos. La empresa aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier duda y defendió la integridad de su CEO, destacando su trayectoria y aportes al sector tecnológico.

Las acusaciones contra Lip-Bu Tan: vínculos con empresas chinas

Carta del senador Tom Cotton y preocupaciones de seguridad

La polémica se intensificó tras la publicación de una carta enviada por el senador republicano Tom Cotton al presidente del consejo de Intel. En ella, Cotton plantea serias dudas sobre los vínculos de Lip-Bu Tan con compañías tecnológicas chinas, y menciona citaciones judiciales relacionadas con su gestión anterior en Cadence Design Systems.

Participaciones del CEO en compañías tecnológicas chinas

Según el senador, Tan mantiene control o vínculos con más de 40 empresas y fondos chinos, además de participaciones minoritarias en más de 600 compañías, incluyendo al menos ocho con presuntos lazos con el Ejército Popular de Liberación. Estas conexiones han generado alarma entre sectores políticos que temen filtraciones de tecnología sensible hacia el extranjero.

Presión adicional: Ultimátum de Trump sobre TSMC e Intel

Condiciones del arancel y posible inversión taiwanesa

A lo anterior se suma una nueva arremetida de Trump, quien anunció que mantendrá un arancel del 20% sobre las importaciones de chips provenientes de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), a menos que la compañía adquiera el 49% de Intel e invierta 400.000 millones de dólares en Estados Unidos. Estas exigencias han sido calificadas de poco realistas.

Reacciones de analistas y posibles consecuencias para el sector

Expertos del sector advierten que las condiciones impuestas por Trump podrían generar inestabilidad en la cadena global de suministro de semiconductores. Además, consideran que la intervención política en la dirección de Intel puede afectar su posicionamiento internacional y generar tensiones con socios clave como Taiwán.

Fuente: Yahoo Finance.