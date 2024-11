Trump Media & Technology Group sube un 17% impulsado por las apuestas sobre la presidencia de Trump 💰

Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT.US) suben hoy un 17%, impulsadas por las apuestas especulativas sobre la jornada electoral estadounidense. Las acciones de DJT han sido muy vol谩tiles este a帽o, y cualquier noticia relacionada con la presidencia de Donald Trump, incidentes en m铆tines de campa帽a o casos judiciales provocan importantes fluctuaciones en los precios. Las alzas de hoy en DJT se deben a un repunte de las cuotas de las casas de apuestas, lo que refleja una mayor probabilidad de que el candidato republicano gane las elecciones presidenciales estadounidenses. En el momento de la publicaci贸n, las cuotas sugieren una probabilidad de victoria de Trump del 58% al 60%. Por otro lado, los datos m谩s concretos, como las encuestas, no muestran ninguna ventaja clara para ninguno de los candidatos. En las 煤ltimas cifras, tanto Kamala Harris como Trump est谩n empatados con un 48,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los inversores tienen actualmente la esperanza de que una victoria de Trump tenga un impacto positivo en las empresas del grupo DJT. La presidencia de Donald Trump podr铆a impulsar algunas de las empresas de medios del grupo, incluida la plataforma de redes sociales Truth Social, que atraviesa dificultades. Sin embargo, siendo realistas, la probabilidad de que esto se traduzca en resultados financieros significativos para DJT sigue siendo baja. Por el contrario, una victoria de la candidata dem贸crata Kamala Harris podr铆a provocar una fuerte ca铆da de las acciones de DJT, adem谩s del hecho de que la empresa ya tiene una valoraci贸n relativamente alta hist贸ricamente. 聽 Fuente: xStation 5

