TSMC logra un crecimiento de ingresos cercano al 40% en mayo 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) informó ingresos por $10,700 millones en mayo, lo que representa un aumento interanual del 39.6%. La empresa sigue beneficiándose de una creciente demanda de semiconductores, impulsada adicionalmente por la preocupación en torno al impacto de los aranceles en el comercio internacional. Las grandes tecnológicas estadounidenses continúan siendo los principales clientes de TSMC. Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm representan aproximadamente el 40% de los ingresos de la compañía. Para Nvidia, AMD y Qualcomm, los productos de TSMC suponen cerca del 30% del costo total de ventas, lo que posiciona a TSMC como un proveedor crítico de chips para estas firmas. En este contexto, y en medio de la persistente incertidumbre en las relaciones entre EE. UU. y China, TSMC se benefició de una mayor demanda por parte de sus principales socios. Este factor, sumado al crecimiento de la inversión en inteligencia artificial y a la necesidad de semiconductores de última generación, impulsó el récord de ingresos de la empresa. Aunque el crecimiento de ventas en mayo se desaceleró en más de 8 puntos porcentuales respecto a abril, los niveles siguen siendo elevados. Las previsiones del mercado estiman que los ingresos de la compañía crecerán un 50.3% interanual en el segundo trimestre. Entre enero y mayo, las ventas ya se han incrementado un 48.1%, lo que sugiere que el desempeño de junio será aún más sólido. Cabe destacar que el mes de mayo por sí solo generó más del 50% de los ingresos proyectados para todo el segundo trimestre de 2024. Desempeño bursátil frente a clientes clave Al analizar la evolución de la acción de TSMC desde comienzos de 2025, es evidente que el sentimiento hacia la empresa continúa fuertemente influenciado por Nvidia. Tras los repuntes recientes, TSMC ha vuelto a territorio positivo en lo que va del año. Se observa una clara divergencia entre el comportamiento bursátil de Apple en comparación con Nvidia y TSMC. Aunque estas compañías mostraban trayectorias similares antes de abril, a partir de mayo se separaron visiblemente, coincidiendo con el retorno del optimismo en el sector de la inteligencia artificial. Métricas de valoración aún por debajo del promedio El PER proyectado de TSMC permanece por debajo de los promedios de los últimos dos años. La caída más significativa en esta métrica se produjo tras la corrección del precio de la acción a mediados de 2024, junto con las revisiones en las estimaciones de beneficios. Esto fue especialmente notorio en la segunda mitad de 2024, cuando el precio de la acción subió un 17%, pero el PER proyectado se mantuvo por debajo del umbral de 19.49x. Actualmente, la compañía cotiza con un PER proyectado de 16.52x, dejando margen para alcanzar tanto el valor promedio (17.42x) como el valor de una desviación estándar (19.49x), nivel en el que la empresa cotizaba al cierre del año pasado. Tendencias similares se observan en otros indicadores adelantados. El múltiplo EV/EBIT proyectado es de 13.7x, aproximadamente un 7% por debajo del promedio a dos años, y el EV/S proyectado es de 14.7x, un 1% inferior a su promedio bianual. El PER proyectado se mantiene en niveles reducidos en comparación con los promedios de los últimos dos años. Además, la acción cotiza significativamente por debajo de las valoraciones observadas a mediados de 2024. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

