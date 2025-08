ÚLTIMA HORA: Débil dato del ISM de servicios en EE. UU. 📉 El Nasdaq 100 cede ligeramente

Los informes macroeconómicos de EE. UU. publicados hoy presentan un comportamiento mixto, con una revisión al alza del PMI y un dato clave del ISM de servicios por debajo de las expectativas. Los índices en Wall Street registran ligeras caídas tras la publicación. En el informe del ISM, tanto los nuevos pedidos como el empleo se deterioraron, mientras que el subíndice de precios pagados se disparó hasta rozar los 70 puntos, lo que indica una presión inflacionaria persistente en toda la economía estadounidense. Este escenario representa lo que muchos considerarían un "caso adverso" tanto para Wall Street como para la Reserva Federal. El repunte del índice ISM se debe al componente de precios, y no a una mejora en las condiciones de mercado, acompañado además de una señal débil en el empleo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos del ISM de Servicios - julio (EE. UU.): Índice principal: 50,1 | Previsión: 51,5 | Dato anterior (junio): 50,8

Precios pagados: 69,9 | Previsión: 66,5 | Anterior: 67,5

Nuevos pedidos: 50,3 | Anterior: 51,3

Empleo: 46,4 | Anterior: 47,2

Nuevas exportaciones: descenso de 3,2 puntos porcentuales (cambio de expansión a contracción)

Importaciones: caída de 5,8 puntos porcentuales, también pasando a territorio contractivo Estos últimos datos reflejan que las tensiones arancelarias están teniendo un impacto claro en el comercio exterior estadounidense. PMI final de servicios en EE. UU. – julio: PMI Servicios final: 55,7 | Dato previo: 55,2

PMI Compuesto final: 55,1 | Dato previo: 54,6 En cuanto al índice US100 (Nasdaq 100), se observa una venta generalizada de acciones con un aumento en el volumen de ventas (barras rojas en el gráfico). No obstante, la reacción general del mercado se mantiene equilibrada, a pesar de los datos desfavorables para el mercado bursátil. Fuente: xStation5 _________

