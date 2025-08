Señales de debilidad estructural en la eurozona

El euro cae frente al dólar nuevamente, reflejando una tendencia que responde a datos económicos recientes y a un contexto estructural complejo en Europa. Aunque el mercado de divisas puede interpretarse desde múltiples ángulos, esta vez el mensaje parece claro: el bloque europeo crece, pero con freno de mano puesto. Datos del PMI eurozona: crecimiento tibio y desigual En julio, la actividad empresarial de la eurozona repuntó levemente según el PMI compuesto, que se ubicó en 50,9. El impulso vino del sector servicios, especialmente en países como España e Italia. Sin embargo, el informe es poco alentador: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Francia sigue en contracción

Alemania apenas supera el terreno negativo

La demanda interna sigue débil y las exportaciones están estancadas

La confianza empresarial cayó por primera vez desde abril

El empleo se mantiene, pero en un entorno de costes contenidos y escasa tracción Impacto en el EUR/USD y en la percepción del mercado Este contexto macroeconómico se refleja en el gráfico del EUR/USD, que ha caído de forma sostenida. Este deterioro no es solo técnico: representa la narrativa dominante sobre Europa, donde se evita la recesión, pero sin señales claras de recuperación o dinamismo estructural. Mientras tanto, en Estados Unidos, los datos de consumo y empleo siguen sorprendiendo al alza, acentuando la fortaleza del dólar y ampliando el diferencial con la zona euro. Divergencia de políticas: BCE política monetaria vs. Fed El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés en julio, pero el mercado ya anticipa posibles recortes adicionales este año. Esto contrasta con la Reserva Federal de EE. UU., que ha adoptado una postura más cauta y muestra disposición a mantener tasas altas por más tiempo. Este diferencial de expectativas refuerza aún más la presión sobre el euro, debilitando su atractivo frente a otras divisas como el dólar. ¿Hasta cuándo puede Europa mantener este ritmo? El reciente movimiento donde el euro cae frente al dólar es más que una corrección puntual. Es un reflejo de una eurozona resistente, pero lenta, estable, pero vulnerable, y aún sin una narrativa sólida de inversión, crecimiento o competitividad. Mientras no haya señales estructurales más sólidas en el horizonte, el euro seguirá siendo una moneda que inspira respeto, pero no entusiasmo inversor. _ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

