El Nasdaq 100 cae un 0,6 % 📉

馃椊脥ndices de Wall Street caen tras lectura d茅bil del ISM de servicios de EE. UU. Las ca铆das de hoy en Wall Street Se deben a la toma de beneficios tras el informe ISM de julio sobre el sector servicios, que mostr贸 una presi贸n inflacionaria sostenida en Estados Unidos, acompa帽ada de una disminuci贸n en los pedidos y el empleo. Los inversores esperaban que el componente de precios se debilitara respecto a los datos de junio; sin embargo, en lugar de ello, resisti贸 en niveles no vistos en casi tres a帽os. Los contratos del Nasdaq 100 cotizan con un descenso cercano al 0,6 % y prueban el nivel de los 23 200 puntos. Ca铆das similares se observan en otros activos 鈥渄e riesgo鈥, incluido el mercado de criptomonedas y las peque帽as acciones estadounidenses. La correcci贸n burs谩til comenz贸 a pesar de los excelentes resultados presentados por las principales empresas tecnol贸gicas de EE. UU., pero su magnitud es actualmente muy reducida. Datos del ISM del sector servicios de EE. UU. 鈥 julio Servicios ISM : 50,1 puntos frente a 51,5 previstos y 50,8 en junio

Precios pagados : 68,9 frente a 66,5 previstos y 67,5 en junio

Nuevos pedidos : 50,3 frente a 51,3 en junio

Empleo: 48,4 frente a 47,2 en junio Tambi茅n cabe destacar el deterioro en los componentes de exportaciones e importaciones: Exportaciones : ca铆da de 3,2 puntos porcentuales en julio

Importaciones: descenso de 5,8 puntos porcentuales 驴Y lo corporativo? 驴Paso algo con las acciones? Este conjunto de datos implica que la Fed podr铆a mostrarse renuente a relajar la pol铆tica monetaria prematuramente, aunque el riesgo aumenta debido a la debilidad del mercado laboral. Las acciones de gran capitalizaci贸n mantienen un comportamiento relativamente firme, pero Nvidia cede m谩s de un 1,2 % y la fabricante taiwanesa Taiwan Manufacturing registra una ca铆da cercana al 3 %. El d贸lar estadounidense se ha debilitado, y el eurod贸lar recupera parte de sus p茅rdidas. Los inversores ya no est谩n seguros de si la econom铆a estadounidense sufrir谩 una desaceleraci贸n brusca, mientras Donald Trump amenaza con imponer aranceles a m谩s socios comerciales, incluidas la UE e India. La forma definitiva del acuerdo comercial con China tambi茅n parece incierta, pese a los comentarios optimistas de la Casa Blanca. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 Los contratos del Nasdaq 100 experimentan su primera venta masiva seria desde el 煤ltimo rollover. El contrato ha quedado por debajo de las medias m贸viles de 100 y 200 sesiones, y el volumen de negociaci贸n de hoy est谩 dominado significativamente por ventas. Es posible que se ponga a prueba el nivel de los 22 200 puntos, registrado el 1 de agosto. 聽 Fuente: xStation5

