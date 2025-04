ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá mantiene las tasas sin cambios. El USDCAD cae tras la decisión

El Banco de Canadá (BoC) decidió mantener la tasa de interés en el nivel del 2,75%, en línea con las expectativas del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Decisión de política monetaria del Banco de Canadá – Puntos clave Tasa sin cambios en 2,75% , mientras el BoC sigue de cerca el impacto de los aranceles estadounidenses .

La incertidumbre comercial es la principal preocupación, generando un panorama económico impredecible .

El BoC presentó dos escenarios : Aranceles limitados : debilidad temporal del crecimiento, inflación cercana al 2%. Guerra comercial : posible recesión en Canadá , con inflación superando el 3%.

La inflación actual es del 2,3% (marzo), y se espera que disminuya con la eliminación del impuesto al carbono.

Se evidencia una desaceleración económica , con consumo y gasto empresarial debilitándose .

El BoC declaró que avanzará con cautela, mientras busca apoyar el crecimiento y controlar la inflación. El USDCAD cayó inmediatamente después de la decisión del Banco de Canadá.

