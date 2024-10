ÚLTIMA HORA: El EUR-USD cae un 0,37%; Dólar casi sin reacción a las actas de la Fed

Se acaban de publicar las actas de la última reunión de toma de decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que el 18 de septiembre la Reserva Federal decidió recortar las tasas en 50 puntos básicos, lo que sorprendió al mercado, que en su mayoría esperaba un recorte de sólo 25 puntos básicos. A continuación las transcripciones más importantes del acta de aquel evento: Si bien una "mayoría sustancial" apoyó el recorte de 50 pb en la tasa de los fondos federales, varios miembros creyeron que 25 pb habrían sido más consistentes con una normalización gradual de la tasa de política.

La mayoría de los participantes ven riesgos equilibrados para las perspectivas de inflación. Sin embargo, Michelle Bowman no estuvo de acuerdo y prefirió un recorte de 25 pb debido a que la inflación subyacente está muy por encima del objetivo.

En general, los participantes dijeron que era importante comunicar que las decisiones están condicionadas a la evolución de la economía, las implicaciones para el equilibrio de riesgos y, por lo tanto, no a un rumbo preestablecido.

La actividad económica se expandió a un "ritmo sólido", la creación de empleo se desaceleró, pero el desempleo sigue siendo bajo. La inflación avanzó "más" pero sigue "algo elevada"

Los miembros anticipan avanzar hacia una postura política más neutral con el tiempo si los datos evolucionan como se espera. El comité "evaluará cuidadosamente" los datos para ajustes de tarifas adicionales

Varios participantes observaron que reducir demasiado pronto o demasiado la moderación de las políticas podría correr el riesgo de estancar o revertir el progreso en materia de inflación.

Los miembros de la Fed también discutieron la importancia de comunicar que el ajuste cuantitativo podría continuar durante algún tiempo incluso cuando se reduzcan las tasas.

Las perspectivas del personal para la reunión de septiembre eran que la economía se mantendría sólida, aunque el pronóstico de crecimiento en el segundo semestre de 2024 se rebajó, lo que refleja indicadores laborales más débiles de lo esperado.

Casi todos los participantes coincidieron en que los riesgos alcistas para la inflación habían disminuido.Algunos miembros señalaron que había habido argumentos plausibles para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

