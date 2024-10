ÚLTIMA HORA: El EUR-USD sube tras el recorte de tasas del BCE 🏛️

Como se esperaba, el Banco Central Europeo decidió recortar la tasa de depósito clave en 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Poco después de la publicación, el euro subió de valor frente al dólar estadounidense. Los inversores se centrarán ahora en la rueda de prensa con la presidenta Lagarde, que comentará la decisión de los banqueros y dará pistas sobre los planes futuros para la política monetaria en curso en la eurozona. Eurozona - Decisión del BCE. Tipo de depósito: Actual: 3,25%. Esperado: 3,25% Anteriormente: 3,5% Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentario sobre la decisión del BCE: La inflación interna sigue siendo alta, ya que los salarios siguen aumentando a un ritmo elevado.

Mientras tanto, las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas.

Las perspectivas de inflación también se ven afectadas por las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de actividad económica.

Mantendremos las tasas de interés oficiales suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario.

El Eurosistema ya no reinvertirá todos los pagos de capital de los títulos que vencen adquiridos en el marco del PEPP, lo que reducirá la cartera del PEPPa en 7.500 millones de euros al mes en promedio.

Los operadores mantienen firmes las apuestas a un recorte de las tasas del BCE, que prevé 25 puntos básicos en diciembre.   El euro aumenta frente al dólar estadounidense poco después de la decisión del BCE. Fuente: xStation5

