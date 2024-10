ÚLTIMA HORA: El gas natural cae ligeramente después de los datos de almacenamiento de la EIA

Los inventarios de gas natural aumentaron en 47 mil millones de pies cúbicos durante la semana, según los últimos datos de la EIA, frente a las expectativas de 52 mil millones de pies cúbicos y una lectura anterior de 58 mil millones de pies cúbicos. El gas natural cae ligeramente después de la lectura de los datos de la EIA. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gas de trabajo en almacenamiento era de 3.492 Bcf al viernes 20 de septiembre de 2024, según las estimaciones de la EIA. Esto representa un aumento neto de 47 Bcf con respecto a la semana anterior. Las existencias eran 159 Bcf más altas que el año pasado en este momento y 233 Bcf por encima del promedio de cinco años de 3.259 Bcf. Con 3.492 Bcf, el gas de trabajo total se encuentra dentro del rango histórico de cinco años. Fuente: EIA

