12:00 · 2 de octubre de 2025

ÚLTIMA HORA: El gas natural sube tras el informe de la EIA 📌

La Administración de Información Energética (EIA) publicó su reporte semanal de inventarios de gas natural:

  • Cambio en almacenamiento (BCF): +53B

  • Pronóstico: +64B

  • Dato anterior: +75B

La inyección de gas resultó menor a lo esperado por el consenso, lo que sugiere una demanda más fuerte o una oferta más ajustada de lo previsto, impulsando las alzas en los precios del gas natural (NATGAS) inmediatamente después de la publicación.

