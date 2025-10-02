El dólar neozelandés no levanta cabeza en 2025: análisis y perspectivas de rebote técnico

El dólar neozelandés (NZD) no levanta cabeza en 2025. Con una economía que se contrajo un 0,9% en el último trimestre, un crecimiento anémico y la expectativa de que el Banco Central de Nueva Zelanda recorte los tipos hasta el 2,5%, la divisa se ha consolidado como una de las más débiles del año. A ello se suma un factor externo difícil de ignorar: la desaceleración de China, su principal socio comercial, que amplifica la presión bajista sobre la moneda kiwi.

La lectura fundamental es sencilla: cuando un banco central entra en un ciclo de recortes mientras su economía no muestra señales claras de recuperación, los inversores buscan alternativas en divisas más sólidas. Y el NZD queda rezagado.

¿Un rebote a la vista para el NZD/USD?

El mercado nunca se mueve en línea recta. Y aunque el panorama de fondo siga siendo poco alentador, el corto plazo ofrece matices interesantes. El par NZD/USD se mueve en torno a los 0,58, un nivel donde empiezan a aparecer compras tácticas, casi especulativas, que podrían dar pie a un rebote técnico.

Factores que podrían apoyar un repunte técnico

Algunos elementos juegan a favor de un posible movimiento de alivio:

Lecturas de sobreventa en indicadores técnicos como el RSI, que suelen anticipar movimientos de rebote.

Un sentimiento global más constructivo hacia el riesgo , que en ocasiones beneficia a monedas sensibles al ciclo como el kiwi.

La posibilidad de que el dólar estadounidense abra espacio al NZD para recuperar algo de terreno.

Este posible repunte sería, en todo caso, un movimiento técnico dentro de una tendencia bajista.

Tendencia de fondo: presión persistente sobre el kiwi

La realidad es que mientras el Banco Central de Nueva Zelanda siga recortando tipos y la economía no muestre signos de repunte, resulta difícil imaginar un rally sostenido.

Por eso, muchos analistas consideran que cualquier recuperación hacia la zona de 0,59–0,60 será más bien una oportunidad para ajustar posiciones, antes que la señal de un cambio de tendencia.

El NZD sigue atrapado en una narrativa negativa:

Fundamentos débiles.

Recortes de tipos en curso.

Dependencia de una China debilitada que no logra reaccionar.

Bajista en el largo plazo, pero con sorpresas a corto plazo

Incluso en este contexto, el mercado puede ofrecer sorpresas a corto plazo. El exceso de sobreventa y un posible alivio en el dólar estadounidense dejan abierta la puerta a un rebote técnico que puede resultar atractivo para traders oportunistas.

En otras palabras: el trasfondo sigue siendo bajista, pero el corto plazo puede regalar un movimiento interesante en el NZD/USD.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

