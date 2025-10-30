¡ÚLTIMA HORA: El IPC de Alemania supera las expectativas! 💶🔥

Abrir cuenta real en XTB
Datos del IPC de Alemania (octubre):
-
IPC mensual: +0,3% (Esperado: 0,2%; Anterior: 0,2%)
-
IPC interanual: +2,3% (Esperado: 2,2%; Anterior: 2,4%)
-
IPCA (armonizado) mensual: +0,3% (Esperado: 0,2%; Anterior: 0,2%)
-
IPCA interanual: +2,3% (Esperado: 2,2%; Anterior: 2,4%)
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
Informe de inflación preliminar en Francia
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "