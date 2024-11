ÚLTIMA HORA: El IPC preliminar de Alemania es más alto de lo esperado 📌

IPC 聽(armonizado por la UE) interanual preliminar real 2,4 % (previsi贸n 2,1 %, anterior 1,8 %)

interanual preliminar real 2,4 % (previsión 2,1 %, anterior 1,8 %) IPC interanual preliminar real 2 % (previsión 1,8 %, anterior 1,6 %) El EUR-USD está intentando recuperarse tras la publicación de los datos del IPC de Alemania. Las cifras superaron ligeramente las expectativas, pero siguen siendo relativamente bajas en comparación con la inflación estadounidense.

