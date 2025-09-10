ÚLTIMA HORA: El IPP de EE. UU. queda por debajo de lo esperado. El Nasdaq 100 sube un 0,5%

IPP de EE. UU. (agosto): datos por debajo de lo esperado
IPP interanual: 2,6% (pronóstico 3,3%; previo 3,3%; revisado 3,1%)
IPP mensual: -0,1% (pronóstico 0,3%; previo 0,9%; revisado 0,7%)
IPP subyacente interanual: 2,8% (pronóstico 3,5%; previo 3,7%; revisado 3,4%)
IPP subyacente mensual: -0,1% (pronóstico 0,3%; previo 0,9%; revisado 0,7%)
Los futuros sobre las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. repuntaron tras los datos de inflación del IPP, en un contexto donde los operadores aumentan las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.
