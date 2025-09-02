ÚLTIMA HORA: El ISM manufacturero de EE. UU. queda por debajo de lo esperado 🗽 El Nasdaq 100 intenta recuperarse

EE. UU. – Datos macroeconómicos (agosto):
-
ISM Manufacturero PMI: 48,7 (Previsión: 49,0 | Anterior: 48,0)
-
Nuevos pedidos: 51,4 (Previsión: 48,0 | Anterior: 47,1)
-
Empleo: 43,8 (Previsión: 45,0 | Anterior: 43,4)
-
Precios pagados: 63,7 (Previsión: 65,0 | Anterior: 64,8)
S&P Manufacturing PMI final: 53,0 (Previsión: 53,3 | Anterior: 53,3)
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
Gasto en construcción (m/m): -0,1% (Previsión: -0,1% | Anterior: -0,4%)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "