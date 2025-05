ÚLTIMA HORA: El PIB de Canadá supera ligeramente las expectativas 📈 Reacción en el USDCAD

Datos del PIB 鈥 Canad谩 (1T 2025): PIB trimestral (tasa anualizada):

2,2鈥% | Previsi贸n: 1,7鈥% | Anterior: 2,1鈥% An谩lisis econ贸mico La econom铆a canadiense creci贸 un 2,2鈥% en el primer trimestre de 2025, superando las previsiones del mercado y aceler谩ndose levemente respecto al trimestre anterior. Este resultado sugiere que la actividad econ贸mica en Canad谩 sigue mostrando resiliencia, a pesar de las presiones derivadas de los aranceles impuestos por EE. UU. El dato refuerza la percepci贸n de que el crecimiento canadiense permanece en zona expansiva, con una din谩mica s贸lida que podr铆a influir en las pr贸ximas decisiones del Banco de Canad谩, especialmente si persisten las presiones inflacionarias internas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Impacto en los mercados El USDCAD mostr贸 una reacci贸n alcista tras la publicaci贸n, reflejando una combinaci贸n de fortaleza econ贸mica canadiense y posibles ajustes en expectativas sobre el diferencial de tasas de inter茅s entre EE. UU. y Canad谩.

