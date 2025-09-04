ÚLTIMA HORA: El PMI de servicios en EE. UU. supera las expectativas 📈 El Dow Jones 30 avanza

ISM de servicios (agosto): 52,0 (Previsión: 51,0 | Anterior: 50,1)
-
Nuevos pedidos: 56,0 (Previsión: 51,1 | Anterior: 50,3)
-
Precios pagados: 69,2 (Previsión: 69,5 | Anterior: 69,9)
-
Empleo: 46,5 (Previsión: 46,7 | Anterior: 46,4)
S&P PMI compuesto final: 54,6 (Previsión: 55,3 | Anterior: 55,4)
- S&P PMI de servicios final: 54,5 (Previsión: 55,4 | Anterior: 55,4)
Fuente:xStation5.
