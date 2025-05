ÚLTIMA HORA: EUR/USD se mantiene estable mientras Bostic (Fed) advierte sobre una desaceleración en el avance contra la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la inflación no está descendiendo hacia el objetivo de la Fed tan rápidamente como se esperaba, y que se inclina por realizar solo un recorte de tasas en 2025, debido a la incertidumbre en torno al impacto de los aranceles. Puntos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bostic expresó preocupación por las expectativas de inflación , que están evolucionando de forma "preocupante" .

La reciente rebaja de la calificación de la deuda estadounidense por parte de Moody’s afectará tanto a la economía como a los mercados financieros, posiblemente elevando el costo del capital .

El impacto de esta rebaja en la demanda de deuda soberana de EE. UU. sigue siendo incierto .

Bostic cuestionó si los consumidores pueden absorber completamente el coste de los aranceles , dada la inflación reciente y la situación de las finanzas domésticas.

La cantidad de posibles recortes de tasas dependerá de la evolución económica y de los detalles concretos de los nuevos aranceles.

Los mercados de bonos del Tesoro están funcionando bien, a pesar de las incertidumbres .

Actualmente, Bostic percibe un riesgo inflacionario mayor que preocupaciones en torno al empleo .

Las empresas no están planeando despidos masivos, a pesar de la caída en el sentimiento empresarial.

