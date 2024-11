ÚLTIMA HORA: EURGBP cae tras recorte de tasas del BOE ✂️

09:00 AM (GMT -3), Reino Unido - Decisión sobre tasas de interés del BoE para noviembre: actual 4,75 %; pronóstico 4,75 %; anterior 5,00 %;

Recorte de la votación del Comité de Política Monetaria del BoE: actual 8; pronóstico 8; anterior 1;

Aumento de la votación del Comité de Política Monetaria del BoE: actual 0; pronóstico 0; anterior 0;

Voto del Comité de Política Monetaria del BoE sin cambios: actual 1; pronóstico 1; anterior 8; El Comité de Política Monetaria (CPM) tiene como objetivo lograr una meta de inflación del 2 % al tiempo que apoya el crecimiento y el empleo. El 6 de noviembre de 2024, votó 8-1 para reducir la tasa bancaria en 25 pb al 4,75 %. Si bien la inflación ha estado disminuyendo, las presiones internas siguen siendo persistentes. La inflación del IPC cayó al 1,7 % en septiembre, pero se espera que aumente al 2,5 % para fin de año debido a las comparaciones de precios de la energía. El crecimiento de los salarios sigue siendo elevado, aunque el crecimiento del PIB se está desacelerando. Las proyecciones del Comité de Política Monetaria indican que la inflación del IPC volverá a su nivel objetivo en el mediano plazo, y que sería adecuado adoptar un enfoque gradual de flexibilización de la política monetaria para garantizar que los riesgos inflacionarios disminuyan. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

