ÚLTIMA HORA: ¡Gran crecimiento en las ventas de casas nuevas en EE. UU.! 📈🔥

Ventas de casas nuevas en EE. UU., agosto:
- Ventas de casas nuevas: 800.000 (Previstas: 650.000, Anterior: 652.000)
- Ventas de casas nuevas intermensuales: 20 % (Previstas: -0,3 %, Anterior: -0,6 %)
