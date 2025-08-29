ÚLTIMA HORA: Inflación PCE y gasto del consumidor en EE. UU. en línea con lo esperado 🗽

Estados Unidos – Datos de julio:
Índice de precios PCE (interanual): 2,6% (Previsión: 2,6% | Anterior: 2,6%)
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
Índice de precios PCE (mensual): 0,2% (Previsión: 0,2% | Anterior: 0,3%)
-
PCE subyacente (interanual): 2,9% (Previsión: 2,9% | Anterior: 2,8%)
Ingreso personal (mensual): 0,4% (Previsión: 0,4% | Anterior: 0,3%)
-
Gasto del consumidor (mensual): 0,5% (Previsión: 0,5% | Anterior: 0,3%)
-
Consumo real (mensual): 0,3% (Previsión: 0,3% | Anterior: 0,1%)
Inventarios minoristas excluyendo autos (avance): 0,1% (Anterior: -0,1%)
Inventarios mayoristas (mensual, avance): 0,2% (Previsión: 0,1% | Anterior: 0,1%)
Balanza comercial de bienes (avance): -103,60 mil millones USD
(Previsión: -90,2 mil millones | Anterior: -84,85 mil millones)
_______
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "