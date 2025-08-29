Leer más

ÚLTIMA HORA: Inflación PCE y gasto del consumidor en EE. UU. en línea con lo esperado 🗽

10:07 29 de agosto de 2025

Estados Unidos – Datos de julio:

Índice de precios PCE (interanual): 2,6% (Previsión: 2,6% | Anterior: 2,6%)

  • Índice de precios PCE (mensual): 0,2% (Previsión: 0,2% | Anterior: 0,3%)

  • PCE subyacente (interanual): 2,9% (Previsión: 2,9% | Anterior: 2,8%)

Ingreso personal (mensual): 0,4% (Previsión: 0,4% | Anterior: 0,3%)

  • Gasto del consumidor (mensual): 0,5% (Previsión: 0,5% | Anterior: 0,3%)

  • Consumo real (mensual): 0,3% (Previsión: 0,3% | Anterior: 0,1%)

Inventarios minoristas excluyendo autos (avance): 0,1% (Anterior: -0,1%)

Inventarios mayoristas (mensual, avance): 0,2% (Previsión: 0,1% | Anterior: 0,1%)

Balanza comercial de bienes (avance): -103,60 mil millones USD
(Previsión: -90,2 mil millones | Anterior: -84,85 mil millones)

 

 

_______

 

