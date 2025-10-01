ÚLTIMA HORA: Informe ADP de EE. UU. decepciona 📉 El EUR/USD sube un 0,3 %

Cambio en el empleo ADP (EE. UU.): -32.000

(Previsión: +50.500 | Dato anterior: +54.000, revisado a -3.000) Los mercados aumentan las apuestas por dos recortes adicionales de tasas de interés de la Reserva Federal este año, lo que ha llevado a un debilitamiento del dólar estadounidense. En su comentario, ADP señala que el sólido mercado laboral observado anteriormente en EE. UU. se ha debilitado, dando paso a una mayor incertidumbre empresarial y a una congelación gradual de las contrataciones que comienza a manifestarse. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "