ÚLTIMA HORA: Informe ADP de EE. UU. decepciona 📉 El EUR/USD sube un 0,3 %

09:33 1 de octubre de 2025

  • Cambio en el empleo ADP (EE. UU.): -32.000
    (Previsión: +50.500 | Dato anterior: +54.000, revisado a -3.000)

Los mercados aumentan las apuestas por dos recortes adicionales de tasas de interés de la Reserva Federal este año, lo que ha llevado a un debilitamiento del dólar estadounidense.

En su comentario, ADP señala que el sólido mercado laboral observado anteriormente en EE. UU. se ha debilitado, dando paso a una mayor incertidumbre empresarial y a una congelación gradual de las contrataciones que comienza a manifestarse.

Fuente: xStation5.

