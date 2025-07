ÚLTIMA HORA: JOLTS en EE. UU. por debajo de lo previsto 📉 El EUR/USD amplía sus caídas

Estados Unidos 鈥 Ofertas de empleo JOLTS (junio): Dato actual: 7.437 millones

Pron贸stico: 7.510 millones

Dato anterior: 7.712 millones Estados Unidos 鈥 Confianza del consumidor del Conference Board (julio): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dato actual: 97.2

Pron贸stico: 95.9

Dato anterior: 95.2 Las ofertas de empleo en EE. UU. se mantuvieron pr谩cticamente estables en 7.4 millones en junio, mientras que tanto las contrataciones como las separaciones laborales se mantuvieron firmes en 5.2 y 5.1 millones, respectivamente. Se observaron descensos notables en las vacantes de los sectores de alojamiento, salud y finanzas, mientras que la tasa de renuncias se mantuvo estable en 3.1 millones, lo que sugiere una continuidad en la estabilidad del mercado laboral, aunque con ajustes sectoriales. M谩s all谩 del informe JOLTS, el 铆ndice de confianza del consumidor del Conference Board super贸 las expectativas, en l铆nea con el tono positivo observado recientemente en los datos de ventas minoristas. Pese a un leve repunte inicial tras la publicaci贸n de los datos, la presi贸n vendedora sobre el EUR/USD se reanud贸 r谩pidamente, ampliando las p茅rdidas del par. Fuente: xStation5. 聽 ___________

