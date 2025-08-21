ÚLTIMA HORA: La confianza del consumidor en la Eurozona más débil de lo esperado

La confianza del consumidor en la Eurozona (estimación preliminar, correspondiente a julio) se situó en -15,5, frente a -14,7 esperado y -14,7 del dato previo. El informe señala que el riesgo de una desaceleración de la demanda en los países europeos es real, incluso si los índices PMI muestran una tendencia alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "