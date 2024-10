ÚLTIMA HORA: La Fed recorta las tasas en 50 puntos básicos 🚩Nasdaq-100 sube 📈

La Reserva Federal de Estados Unidos decidi贸 recortar las tasas en 50 puntos b谩sicos en l铆nea con los 50 puntos b谩sicos que se esperaban en Wall Street; al 5% desde el 5,5% de agosto. Es el primer recorte de tasas en Estados Unidos desde 2020, cuando la Reserva Federal se vio obligada a flexibilizar la pol铆tica monetaria debido a las preocupaciones por la recesi贸n de Covid-19. Ahora los mercados se centran en el gr谩fico de puntos de la Fed, los comentarios econ贸micos y la conferencia de prensa de Jerome Powell programada para hoy. La Fed ve las tasas de inter茅s medios en el 4,4% (previamente se esperaba un 5,1%) al final del a帽o en curso y en el 3,4% en 2025 (previamente se esperaba un 4,1%)

El banco central de EE. UU. tambi茅n prev茅 tasas del 2,9% en 2026 y las mismas en 2027; recorta bastante las perspectivas de inflaci贸n para este a帽o con el PCE en el 2,3% y el PCE b谩sico en el 2,6%

La Fed tambi茅n prev茅 que la tasa de desempleo aumente al 4,4% en 2024, mientras que ve un 4,2% a partir de entonces. La Fed no ve un colapso en el mercado laboral. La proyecci贸n del PIB apunta a m谩s del 2% en 2024, lo que indica un escenario de aterrizaje suave. Los futuros de Wall Street suben en la primera reacci贸n a la decisi贸n de la Fed (US100); el d贸lar estadounidense pierde, con el EUR-USD subiendo casi un 0,5% escapando de la zona de consolidaci贸n, por encima de 1,117. Los mercados ven la decisi贸n de hoy como moderada, especialmente dadas las 煤ltimas lecturas bastante s贸lidas de la econom铆a estadounidense. El modelo NOW del PIB de la Fed indica un aumento del PIB de casi el 3% para la econom铆a estadounidense en 2024, mientras que la inflaci贸n est谩 cayendo impulsada por los precios m谩s bajos de la gasolina; los mercados pueden ver mayores probabilidades de un escenario de aterrizaje suave. En efecto, los mercados tambi茅n pueden apostar por un ciclo de tasas bastante agresivo de la Fed y una "historia de 茅xito" en la que se supere la inflaci贸n y las tasas caigan r谩pidamente a niveles neutrales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

聽 24 proyecciones ahora prev茅n efectivamente 2 recortes m谩s y 5 m谩s en 2025 hasta justo por encima del 3% a fines de 2025, lo que est谩 casi en l铆nea con las expectativas del mercado. Fuente: Fed, Macrobond, XTB Research

