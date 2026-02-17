ÚLTIMA HORA: ¡La inflación en Canadá es más baja de lo esperado!

17.02.2026 – Datos de inflación de Canadá (enero):

IPC (mensual): 0,0% (Previsión: 0,1%; Anterior: -0,2%)

0,0% (Previsión: 0,1%; Anterior: -0,2%) IPC (interanual): 2,3% (Previsión: 2,4%; Anterior: 2,4%)

2,3% (Previsión: 2,4%; Anterior: 2,4%) IPC subyacente (mensual): 0,2% (Anterior: -0,4%)

0,2% (Anterior: -0,4%) IPC subyacente (interanual): 2,6% (Anterior: 2,8%)

La inflación en Canadá se situó por debajo de lo previsto, con un crecimiento mensual nulo en enero. En términos interanuales, tanto el IPC general como el subyacente volvieron a moderarse, confirmando una tendencia de desaceleración de las presiones sobre los precios.

Junto con el dato de inflación, también se publicaron las cifras de ventas minoristas, que mostraron contracción, lo que sugiere un deterioro en la confianza y el gasto de los consumidores, contribuyendo a una menor presión inflacionaria.

Tras la publicación, el dólar estadounidense registró una ligera apreciación frente al dólar canadiense, impulsando al alza el par USDCAD en el corto plazo.

USDCAD (M1)

Fuente: xStation5