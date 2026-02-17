Leer más
11:07 · 17 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: ¡La inflación en Canadá es más baja de lo esperado!

Conclusiones clave
  • La inflación en Canadá sorprendió a la baja en enero, tanto en la tasa general como en la subyacente, mientras las ventas minoristas también mostraron contracción. El dato refuerza la percepción de desaceleración económica y provoca una ligera apreciación del dólar estadounidense frente al dólar canadiense.

17.02.2026 – Datos de inflación de Canadá (enero):

  • IPC (mensual): 0,0% (Previsión: 0,1%; Anterior: -0,2%)
  • IPC (interanual): 2,3% (Previsión: 2,4%; Anterior: 2,4%)
  • IPC subyacente (mensual): 0,2% (Anterior: -0,4%)
  • IPC subyacente (interanual): 2,6% (Anterior: 2,8%)

La inflación en Canadá se situó por debajo de lo previsto, con un crecimiento mensual nulo en enero. En términos interanuales, tanto el IPC general como el subyacente volvieron a moderarse, confirmando una tendencia de desaceleración de las presiones sobre los precios.

Junto con el dato de inflación, también se publicaron las cifras de ventas minoristas, que mostraron contracción, lo que sugiere un deterioro en la confianza y el gasto de los consumidores, contribuyendo a una menor presión inflacionaria.

Tras la publicación, el dólar estadounidense registró una ligera apreciación frente al dólar canadiense, impulsando al alza el par USDCAD en el corto plazo.

USDCAD (M1)

 

Fuente: xStation5

