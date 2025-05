ÚLTIMA HORA: Las acciones de Nvidia suben un 3 % en el mercado extendido tras sólidos resultados del primer trimestre fiscal 📈

Beneficio por acción (BPA) no GAAP: 0,81 USD, muy por encima del consenso de Wall Street, que anticipaba 0,73 USD.

Márgenes brutos: bajo metodología GAAP y no GAAP fueron del 60,5 % y 61,0 %, respectivamente. No obstante, sin considerar el cargo extraordinario de 4.500 millones de dólares, el margen bruto no GAAP habría sido del 71,3 %.