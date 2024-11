ÚLTIMA HORA: Las acciones de SMCI se desploman un 30% tras la dimisión de EY de su puesto de auditor, citando preocupaciones sobre gobernanza

Cuestiones clave en la dimisión de EY: En julio de 2024 surgieron preocupaciones sobre gobernanza y control, lo que llevó a una revisión del Comité Especial con firmas externas

EY perdió la confianza en las declaraciones de la gerencia/Comité de Auditoría durante su primer compromiso de auditoría

A pesar del desacuerdo de la empresa y la revisión en curso, EY tomó la decisión final de dimitir el 24 de octubre de 2024 EY dimitió como auditor de la empresa el 24/10/2024 durante su primer compromiso de auditoría que comenzó el 15/3/2023. En julio de 2024, EY planteó preocupaciones sobre gobernanza, transparencia, comunicaciones y controles internos, lo que provocó una revisión del Comité Especial. EY determinó que ya no podía confiar en las declaraciones de la gerencia/Comité de Auditoría ni asociarse con los estados financieros. La empresa no está de acuerdo con la dimisión de EY ya que la revisión del Comité Especial sigue incompleta. La empresa no espera reformulaciones de los informes trimestrales del año fiscal 2024 o de años anteriores. Las acciones cayeron un 30 % después de la apertura del mercado a $34. A continuación, se incluye el acceso a la presentación completa: Formulario 8-K completo Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

